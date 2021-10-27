"Пробач, не вберегли": у загиблого на Донбасі "дядька Жори" залишилося троє синів

Чоловік служив у 93-й бригаді.

Під час провокацій бойовиків "ДНР" поблизу Гранітного на Донеччині 26 жовтня загинув український військовий. Це майстер-сержант української армії Георгій Халіков.

Про це повідомляє Полтавський центр комплектації та соціальної підтримки.

Чоловікові був 51 рік. Він до лав українського війська викликався із Шишацької громади Полтавської області. Народився на Одещині. У нього залишилося троє синів. З одним із них він служив в останній рік в одному підрозділі.

Волонтери та журналісти з теплотою згадують чоловіка, якого на фронті називали "дядько Жора".

Анна Антипович розповіла, що Георгій служив у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний яр". Вона опублікувала фото, яке один із волонтерів збирався відвезти "дядькові Жорі" найближчими днями — чоловік сфотографований у вишитому оберезі від майстринь Полтавщини.

Андрій Римарук із фонду "Повернись живим" згадує, що "дядько Жора" казав йому "Пий каву і не поспішай жити".

Журналісти згадують Георгія Халікова не лише як хорошу позитивну людину, а й як правоохоронця, який стала на захист рідної землі.

Поблизу Гранітного того дня бойовики вели обстріл з забороненої артилерійської зброї.

Раніше "Телеграф" докладно висвітлював, що відбувається між українською армією та бойовиками в районі Маріуполя.