Фото дня: у врача изъяли целые пачки валюты, заработанные на поддельных сертификатах

На рабочем месте травматолог держал 12000 долларов

В Хмельницкой области задержан врач-травматолог, который продавал "липовые" сертификаты о вакцинации от COVID-19 по 5000 гривен. На его рабочем месте изъяли пачки валюты.

Как сообщила полиция региона, врача задержали 26 октября во время очередной взятки за фейковый сертификат. За 5000 гривен травматолог обещал выдать сертификат о вакцинации от коронавируса с внесением данных в соответствующую базу.

Правоохранители, кроме 5000 гривен взятки, на рабочем месте врача изъяли 12000 долларов. Происхождение этой суммы еще не устанавливается.

За совершенное нечистому на руку врачу грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

У врача изъяли более 12 тысяч долларов

Пользователи сети не смогли пройти мимо этого инцидента. Люди были шокированы размером взятки в 5 тысяч гривен за сертификат и тому, что кто-то готов платить такие деньги в то время, как вакцинация от COVID-19 полностью бесплатна.

Кроме того, пользователи добавили, что покупатели "липовых" сертификатов в случае смерти от коронавируса только будут портить статистику, а антивакцинаторы из-за этого будут разгоняться в сетях, что "вакцина не спасает".

Еще часть людей возмутилась тем, что большинство врачей делают все, чтобы спасти людей от коронавируса, в то время как некоторые другие выдают фейковые сертификаты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине уже вынесен первый приговор врачу, который выдавал поддельные сертификаты вакцинации. Он получил немалый штраф и запрет на врачебную деятельность.