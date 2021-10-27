Фото дня: у лікаря вилучили цілі пачки валюти, зароблені на підроблених сертифікатах

На робочому місці травматолог тримав 12000 доларів

У Хмельницькій області затримали лікаря-травматолога, який продавав "липові" сертифікати про вакцинацію від COVID-19 по 5000 гривень. На його робочому місці вилучили пачки валюти.

Як повідомила поліція регіону, лікаря затримали 26 жовтня під час чергового хабара за фейковий сертифікат. За 5000 гривень травматолог обіцяв видати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу з внесенням даних до відповідної бази.

Правоохоронці, крім 5000 хабара, на робочому місці лікаря вилучили 12000 доларів. Походження цієї суми ще встановлюється.

За скоєне нечистому на руку лікарю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна за статтею 368 Кримінального кодексу України.

У лікаря вилучили понад 12 тисяч доларів

Користувачі мережі не змогли пройти повз цей інцидент. Люди були шоковані розміром хабара у 5 тисяч гривень за сертифікат і тому, що хтось готовий платити такі гроші у той час, як вакцинація від COVID-19 є повністю безкоштовною.

Крім того, користувачі додали, що покупці "липових" сертифікатів у випадку смерті від коронавірусу тільки будуть псувати статистику, а антивакцинатори через це будуть розганяти у мережах, що "вакцина не рятує".

Ще частина людей обурилася тим, що більшість лікарів роблять все, щоб врятувати людей від коронавірусу, у той час як деякі інші видають фейкові сертифікати.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вже винесли перший вирок лікарю, який видавав підроблені сертифікати вакцинації. Він отримав немалий штраф та заборону на лікарську діяльність.