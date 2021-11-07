"Именем всемогущего бога!": В Ровенской области учительница-антиваксер собралась в суд из-за отстранения ее от работы

Женщина также является противником масочного режима

В Украине с понедельника, 8 ноября, начнут отстранять от работы невакцинированных от коронавируса педагогов и госслужащих. Тем временем в городе Вараш Ровенской области, учительницы школы, которая из-за религии отказывалась носить защитную маску, теперь выступает против вакцинации и собирается судиться со школой.

Об этом рассказал в Facebook адвокат Дмитрий Бузанов, представляющий права женщины.

На опубликованном видео учительница Жанна Тетенева общается с дирекцией Варасского лицея №1. Женщине говорят, что из-за отсутствия вакцинации от коронавируса ее будут обязаны отстранить от работы. На что она ответила:

"Я вам хочу сказать такое, что нахожусь под сенью всемогущего бога и сколько всемогущий бог мне определит времени здесь работать, столько я буду здесь работать. И ваши преступные распоряжения и приказы будут все обжалованы, потому что вы на себя взяли право уничтожить мой народ. Я не разрешаю этого именем всемогущего бога…", — заявила женщина администрации лицея.

Администрация школы зачитала учительнице приказ, согласно которому она будет отстранена от проведения занятий до того момента, пока не получит прививку от коронавируса. Но женщина, которая является противником вакцинации по религиозным убеждениям, намерена идти в суд и обжаловать это решение.

Стоит отметить, что женщина оказывается в эпицентре карантинного скандала уже не впервые. Осенью прошлого года, как сообщают местные издания, Жанну Тетеневу суд оштрафовал на 17 тысяч гривен за отказ носить защитную маску. Тогда женщина подала апелляцию и выиграла.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минздраве заявили, что серьезной локальной проблемой, с которой сталкиваются организаторы массовой вакцинации, стали религиозные лидеры, не поддерживающие идеи иммунизации.