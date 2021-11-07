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"Іменем всемогутнього бога!": На Рівненщині вчителька-антиваксер зібралася до суду через відсторонення її від роботи

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вчителька-антивакцинатор Жанна Тєтєнєва Новина оновлена 07 листопада 2021, 17:07
Вчителька-антивакцинатор Жанна Тєтєнєва

Жінка також є противником масочного режиму

В Україні з понеділка, 8 листопада, почнуть відсторонювати від роботи невакцинованих від коронавірусу освітян та держслужбовців. Тим часом у місті Вараш Рівненської області, вчительки школи, яка через релігію відмовлялася носити захисну маску, тепер виступає проти вакцинації та збирається позиватися на школу.

Про це розповів у Facebook адвокат Дмитро Бузанов, який представляє права жінки.

На опублікованому відео вчителька Жанна Тєтєнєва спілкується з дирекцією Вараського ліцею №1. Жінці кажуть, що через відсутність вакцинації від коронавірусу її будуть зобов’язані відсторонити від роботи. На що жінка відповіла:

"Я вам хочу сказати таке, що знаходжуся під покровом всемогутнього бога і скільки всемогутній бог мені визначить часу тут працювати, стільки я буду тут працювати. І ваші злочинні розпорядження і накази будуть всі оскаржені, тому що ви на себе взяли право знищити мій народ. Я не дозволяю цього іменем всемогутнього бога…", — заявила жінка адміністрації ліцею.

Адміністрація школи зачитала вчительці наказ, згідно з яким вона буде відстороненою від проведення занять до того моменту, поки не отримає щеплення від коронавірусу. Але жінка, яка є противником вакцинації через релігійні переконання, має намір йти до суду та оскаржувати це рішення.

Варто зазначити, що ця жінка опиняється в епіцентрі карантинного скандалу вже не вперше. Восени минулого року, як повідомляють місцеві видання, Жанну Тєтєнєву суд оштрафував на 17 тисяч гривень за відмову носити захисну маску. Тоді жінка подала апеляцію і виграла.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МОЗ заявили, що серйозною локальною проблемою, з якою стикаються організатори масової вакцинації, стали релігійні лідери, котрі не підтримують ідеї імунізації.

Теги:
#Скандал #Рівненська область #Школа #Вакцинація
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