Вже завтра невакцинованих українців почнуть усувати від роботи: кого це торкнеться

Для допуску до роботи необхідна хоча б одна доза вакцини від коронавірусу

В Україні з понеділка, 8 листопада, почнуть відсторонювати від роботи працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу, але не зробили щеплень. Таким громадянам зберігати заробітну плату не будуть.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, з 8 листопада набуває чинності наказ, за яким відсторонять від роботи невакцинованих працівників:

центральних органів виконавчої влади разом з територіальними органами;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів,

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Представників вищевказаних професій відсторонять без збереження заробітної плати у тому випадку, якщо вони не матимуть хоча б одного щеплення від COVID-19. На роботу не допускатимуть до того моменту, поки людина не отримає хоча б одну дозу вакцини.

Додається, що від роботи не можуть усунути працівників, які мають протипокази до вакцинації й надали відповідний документ про це, отриманий у закладі охорони здоров’я. Такий документ видаватимуть сімейні лікарі не раніше 8 листопада.

Варто зазначити, що про звільнення працівників, які не отримали щеплень від коронавірусу, мови не йде, адже для цього відсутні правові підстави та це вважається незаконним.

До слова, установам та організаціям, які допускатимуть невакцинованих співробітників до роботи загрожує штраф розміром від 34 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як записатися на вакцинацію від коронавірусу в Україні.