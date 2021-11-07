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Уже завтра невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы: кого это коснется

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Педагоги и госслужащие обязательно должны получить прививку от COVID-19 Новость обновлена 07 ноября 2021, 12:36
Педагоги и госслужащие обязательно должны получить прививку от COVID-19

Для допуска к работе необходима хотя бы одна доза вакцины от коронавируса

В Украине с понедельника, 8 ноября, начнут отстранять от работы работников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, но не получивших прививку. Таким гражданам сохранять заработную плату не будут.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, с 8 ноября вступает в силу приказ, по которому отстранят от работы невакцинированных работников:

  • центральных органов исполнительной власти вместе с территориальными органами;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений,
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Представителей вышеуказанных профессий отстранят без сохранения заработной платы в том случае, если у них нет хотя бы одной прививки от COVID-19. На работу не будут допускаться до тех пор, пока человек не получит хотя бы одну дозу вакцины.

Добавляется, что от работы не могут отстранить работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ об этом, полученный в заведении здравоохранения. Такой документ будут выдавать семейные врачи не раньше 8 ноября.

Следует отметить, что об увольнении работников, не получивших прививки от коронавируса, речи не идет, ведь для этого отсутствуют правовые основания и это считается незаконным.

К слову, учреждениям и организациям, которые будут допускать невакцинированных сотрудников к работе, грозит штраф в размере от 34 тысяч гривен.

Ранее Телеграф сообщал, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине.

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#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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