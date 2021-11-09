Библиотека из Луцка призвала вакцинироваться и одним твитом покорила сеть
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Незамысловатое сообщение тут же нашло отклик у пользователей сети.
Волынская областная библиотека для юношества нашла способ привлечь внимание к себе и к проблеме вакцинации и смогла одним твитом покорить сеть.
Соответствующее сообщение было размещено 8 ноября.
"Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать наши книги", — написали в библиотеке.
Лаконичный посыл не смог пройти мимо внимания пользователей сети, которые тут же принялись его репостить.
"SMM Волынской областной библиотеки — ТОП!", — написал блогер Александр Барабошко.
Такое же мнение разделили и другие пользователи сети:
"Надо завести там абонемент";
"М — мотивация";
"Библиотека здорового человека";
"Еще один текст для бигборда", — пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что аккаунт в Твиттере у библиотеки появился совсем недавно, 2 ноября, однако уже успел привлечь к себе внимание не только этим постом. Так до этого там оригинально напомнили о Всеукраинском радиодиктанте.
Как сообщалось ранее, радиодиктант был приурочен ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают ежегодно 9 ноября. Его проводят ежегодно с 2000 года.
В этом году он начался в 10:00 и проходил в помещении читального зала Национальной библиотеки имени Вернадского.
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