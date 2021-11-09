Укр

Библиотека из Луцка призвала вакцинироваться и одним твитом покорила сеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Волынская библиотека для юношества
Волынская библиотека для юношества

Незамысловатое сообщение тут же нашло отклик у пользователей сети.

Волынская областная библиотека для юношества нашла способ привлечь внимание к себе и к проблеме вакцинации и смогла одним твитом покорить сеть.

Соответствующее сообщение было размещено 8 ноября.

"Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать наши книги", — написали в библиотеке.

Лаконичный посыл не смог пройти мимо внимания пользователей сети, которые тут же принялись его репостить.

"SMM Волынской областной библиотеки — ТОП!", — написал блогер Александр Барабошко.

Такое же мнение разделили и другие пользователи сети:

"Надо завести там абонемент";

"М — мотивация";

"Библиотека здорового человека";

"Еще один текст для бигборда", — пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что аккаунт в Твиттере у библиотеки появился совсем недавно, 2 ноября, однако уже успел привлечь к себе внимание не только этим постом. Так до этого там оригинально напомнили о Всеукраинском радиодиктанте.

Как сообщалось ранее, радиодиктант был приурочен ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают ежегодно 9 ноября. Его проводят ежегодно с 2000 года.

В этом году он начался в 10:00 и проходил в помещении читального зала Национальной библиотеки имени Вернадского.

Теги:
#Луцк #Библиотека #Юмор
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