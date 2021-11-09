Бібліотека із Луцька закликала вакцинуватися та одним твітом підкорила мережу

Нехитре повідомлення відразу знайшло відгук у користувачів мережі.

Волинська обласна бібліотека для юнацтва знайшла спосіб привернути увагу до себе та проблеми вакцинації та змогла одним твітом підкорити мережу.

Відповідне повідомлення було опубліковано 8 листопада.

"Вакцинуйтеся, бо повмираєте і не зможете читати наші книжки", — написали у бібліотеці.

Короткий посил не зміг пройти повз уваги користувачів мережі, які відразу почали його репостити.

"SMM Волинської обласної бібліотеки — ТОП!", — написав блогер Олександр Барабошко.

Таку ж думку розділили й інші користувачі мережі:

"Треба завести там абонемент";

"М — мотивація";

"Бібліотека здорової людини";

"Ще один текст для бігборду", — пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що обліковий запис у Твіттері біля бібліотеки з’явився зовсім недавно, 2 листопада, проте вже встиг привернути до себе увагу не лише цим постом. Так раніше там оригінально нагадали про Всеукраїнський радіодиктант.

Як повідомлялося раніше, радіодиктант було присвячено Дню української писемності та мови, який відзначають щороку 9 листопада. Його проводять з 2000 року.

У 2021 він розпочався о 10:00 та проходив у приміщенні читального залу Національної бібліотеки імені Вернадського.