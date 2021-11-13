"Меня е**т в очередной раз": конфуз главврача больницы Николаева с комиссией Минздрава попал на видео

Женщина не сдержала эмоций, говоря о проверяющих по телефону

С четверга, 11 ноября, медицинскую систему Николаева проверяют на способность справляться с вызовами коронавирусной пандемии. Во время визита комиссии Минздрава в областной центр лечения инфекционных болезней его главврач Светлана Федорова охарактеризовала проверки не слишком цензурным образом.

Момент попал на видео, снятое журналистами ресурса "НикВести", которые присутствовали во время прибытия столичных гостей.

Во время визиток представители Минздрава ознакамливаются с количество доступных для пациентов коек, кислородным обеспечением, наличием лекарств и другими ресурсами в "ковидных" больницах.

Вывеска главной "инфекционки" Николаевской области

Одним из учреждений, куда комиссия приехала в Николаеве в первую очередь, стал областной центр лечения инфекционных болезней. Его главврач Светлана Федорова, которая недавно сообщала о нападении на свою больницу, с готовностью ознакомила членов Минздрава с обстановкой в учреждении.

Светлана Федорова

Однако во время одного из переходов между корпусами больницы её настоящее отношение к происходящему удалось заснять журналистам. (Видео добавляем чуть ниже, смотреть с 52:50, 18+).

"Сергей Анатольевич, я перезвоню, у меня комиссия с Минздрава, меня е*ут в очередной раз, что вы от меня хотите?" — в сердцах произнесла Федорова, отвечая на телефонный звонок.

Интересно, что в сети главврача многие поддержали, отметив, что большинство центральных проверок являются бесполезными для больниц. Также пользователи акцентировали внимание на том, что врачи слишком устали из-за пандемии, поэтому уже и не слишком заботятся, что и когда говорят.

Интересно, что ранее медики Новобугской профильной больницы предъявили претензии главврачу Николаевской "инфекционки" Светлане Федоровой. Как сообщал "Телеграф", все якобы потому, что она отказалась принимать тяжелую пациентку.