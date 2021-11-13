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"Мене вчергове е**ть": конфуз головного лікаря лікарні Миколаєва з комісією МОЗ потрапив на відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Очолює лікарню Світлана Федорова Новина оновлена 13 листопада 2021, 16:35
Очолює лікарню Світлана Федорова

Жінка не стримала емоцій, говорячи про тих, хто перевіряє по телефону

Із четверга, 11 листопада, медичну систему Миколаєва перевіряють на здатність справлятися із викликами коронавірусної пандемії. Під час візиту комісії МОЗ до обласного центру лікування інфекційних хвороб його головна лікарка Світлана Федорова охарактеризувала перевірки не надто цензурним чином.

Момент потрапив на відео, зняте журналістами ресурсу "НикВести", котрі були присутніми під час прибуття столичних гостей.

Під час візиток представники МОЗ ознайомлюються з кількістю доступних для пацієнтів ліжок, кисневим забезпеченням, наявністю ліків та іншими ресурсами у "ковідних" лікарнях.

Вивіска головної "інфекційки" Миколаївської області
Вивіска головної "інфекційки" Миколаївської області

Однією з установ, куди комісія приїхала до Миколаєва насамперед, став обласний центр лікування інфекційних хвороб. Його головлікарка Світлана Федорова, яка нещодавно повідомляла про напад на свою лікарню, охоче ознайомила членів МОЗ із обстановкою в установі.

Світлана Федорова
Світлана Федорова

Однак під час одного з переходів між корпусами лікарні її справжнє ставлення до того, що відбувається, вдалося зняти журналістам. (Відео додаємо трохи нижче, дивитись з 52:50, 18+).

"Сергію Анатолійовичу, я передзвоню, у мене комісія з МОЗ, мене вчергове е**ть, що ви від мене хочете?" — невдоволено сказала Федорова, відповідаючи на телефонний дзвінок.

Цікаво, що в мережі багато хто підтримав головну лікарку, зазначивши, що більшість центральних перевірок є марними для лікарень. Також користувачі акцентували увагу на тому, що лікарі надто втомилися через пандемію, тому вже й не надто турбуються, що і коли кажуть.

Цікаво, що раніше медики Новобузької профільної лікарні висунули претензії головному лікарю Миколаївської "інфекційки" Світлані Федоровій. Як повідомляв "Телеграф", все нібито тому, що вона відмовилася приймати тяжку пацієнтку.

Теги:
#Миколаїв #МОЗ #Лікарі #Перевірка #Відео
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