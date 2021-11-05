"Агресія зневірених людей": у Миколаєві напали на лікарню, вимагаючи кисень (фото)

Медикам довелося натиснути тривожну кнопку та викликати поліцію.

У Миколаєві склалася критична ситуація з нестачею кисню, місць у реанімації та ліків для допомоги хворим на коронавірус. Це змушує рідних пацієнтів йти на крайні заходи аж до нападу на персонал лікарень.

Про це розповіла головлікар інфекційної лікарні Миколаєва Світлана Федорова.

За її словами, після опівночі до них увірвалися люди, які вимагали кисень для пацієнта та погрожували медсестрам та лікарям. На місце прибула поліція. Як з’ясувалося з ними була жінка із сатурацією 35, яку перевозили у приватній швидкій без кисню та умов для транспортування. Федорова наголосила, що хворих у такому стані перевозити не можна.

Медсестра пише заяву про інцидент

Вона розповіла, що пацієнтка надійшла в іншу медустанову два дні тому, але там не було кисню, і родичі намагалися її врятувати.

Згідно з її даними, чиновники звітують про готовність лікарень приймати пацієнтів, при цьому всі умови для допомоги пацієнтам з коронавірусом є лише в інфекційній лікарні.

Федорова також розповіла, що не раз просила посилити охорону лікарні через ситуацію з родичами пацієнтів. Але навіть на тлі нічного інциденту поліція не залишила посту до ранку. Зазначимо, що медсестра приймального спокою написала про це прохання-заяву.

Прохання залишити пост поліції

Раніше "Телеграф" писав, що в Ізмаїлі через проблеми із родичами пацієнтів лікарню почала охороняти Нацгвардія.

Під Києвом напередодні чоловік вимагав лікування для своєї дружини, погрожуючи медсестрі пістолетом.