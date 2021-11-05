Історія зі "штурмом" ковідної лікарні у Миколаєві обросла новими деталями

У Новому Бузі пацієнтка, яку привезли до Миколаєва "з боєм", справно отримувала лікування

Резонансний напад родичів хворої на коронавірус жінки на лікарню в Миколаєві отримав несподіване продовження. Як виявилося, вранці в четвер, 4 листопада, їй було відмовлено у перекладі з тієї самої "інфекційки".

Свою версію бачення того, що трапилося, розповів тимчасово виконуючий обов’язки директора Новобузької профільної лікарні Володимир Лущенко, повідомляє "Телеграф".

Саме в Новому Бузі початково і проходила лікування пацієнтка Л., яка надійшла у відділення з двосторонньою пневмонією легень та діагнозом "коронавірус". Жінка перебувала у дуже тяжкому стані: у неї була сатурація на рівні 35 і температура 39 градусів.

"Госпіталізована до терапевтичного відділення, де стан було стабілізовано (сатурація — 88, температура — 37,5), хоча й залишався важким. Отримувала курс терапії згідно з протоколом МОЗ у повному обсязі, у тому числі й кисень", — зазначив Лущенко.

При цьому родичі, дізнавшись про стан пацієнтки, попросили медиків звернутися до області, щоб жінку забрали до Миколаєва.

Володимир Лущенко

"На вимогу дітей дзвонив Світлані Федоровій, яка мені і зятю хворої у госпіталізації до обласної лікарні хворій Л. відмовила через відсутність місць", — додав лікар.

За словами Володимира Лущенка, пізно увечері четверга родичі хворої самовільно забрали її з лікарні Нового Бугу, попередньо підписавши відмову від лікування у цій установі.

Найбільше головного лікаря Новобузької лікарні обурений тим фактом, що керівник Миколаївської обласної "інфекційки" постійно "має на них зуб".

"Інцидент можна було попередити, зранку не відмовивши у госпіталізації хворої до інфекційної лікарні, та транспортувати її реанімобілем швидкої медичної допомоги. Світлана Федорова, не знаю, чому, за кожної можливості негативно відгукується про наш заклад та медперсонал", — резюмував Лущенко.

Світлана Федорова

Разом із цим він також запросив Федорову перевірити особисто, чи є в їхній лікарні кисень і як ситуація з лікуванням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Києвом чоловік із пістолетом вимагав надати медичну допомогу його дружині.