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Історія зі "штурмом" ковідної лікарні у Миколаєві обросла новими деталями

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Миколаївські медики спочатку не хотіли приймати нову пацієнтку Новина оновлена 05 листопада 2021, 19:11
Миколаївські медики спочатку не хотіли приймати нову пацієнтку

У Новому Бузі пацієнтка, яку привезли до Миколаєва "з боєм", справно отримувала лікування

Резонансний напад родичів хворої на коронавірус жінки на лікарню в Миколаєві отримав несподіване продовження. Як виявилося, вранці в четвер, 4 листопада, їй було відмовлено у перекладі з тієї самої "інфекційки".

Свою версію бачення того, що трапилося, розповів тимчасово виконуючий обов’язки директора Новобузької профільної лікарні Володимир Лущенко, повідомляє "Телеграф".

Саме в Новому Бузі початково і проходила лікування пацієнтка Л., яка надійшла у відділення з двосторонньою пневмонією легень та діагнозом "коронавірус". Жінка перебувала у дуже тяжкому стані: у неї була сатурація на рівні 35 і температура 39 градусів.

"Госпіталізована до терапевтичного відділення, де стан було стабілізовано (сатурація — 88, температура — 37,5), хоча й залишався важким. Отримувала курс терапії згідно з протоколом МОЗ у повному обсязі, у тому числі й кисень", — зазначив Лущенко.

При цьому родичі, дізнавшись про стан пацієнтки, попросили медиків звернутися до області, щоб жінку забрали до Миколаєва.

Володимир Лущенко
Володимир Лущенко

"На вимогу дітей дзвонив Світлані Федоровій, яка мені і зятю хворої у госпіталізації до обласної лікарні хворій Л. відмовила через відсутність місць", — додав лікар.

За словами Володимира Лущенка, пізно увечері четверга родичі хворої самовільно забрали її з лікарні Нового Бугу, попередньо підписавши відмову від лікування у цій установі.

Найбільше головного лікаря Новобузької лікарні обурений тим фактом, що керівник Миколаївської обласної "інфекційки" постійно "має на них зуб".

"Інцидент можна було попередити, зранку не відмовивши у госпіталізації хворої до інфекційної лікарні, та транспортувати її реанімобілем швидкої медичної допомоги. Світлана Федорова, не знаю, чому, за кожної можливості негативно відгукується про наш заклад та медперсонал", — резюмував Лущенко.

Світлана Федорова
Світлана Федорова

Разом із цим він також запросив Федорову перевірити особисто, чи є в їхній лікарні кисень і як ситуація з лікуванням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Києвом чоловік із пістолетом вимагав надати медичну допомогу його дружині.

Теги:
#Миколаїв #Лікарня #Напад #Коронавірус #Новий Буг #Covid-19
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