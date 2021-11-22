Конец "красной" зоны? В Киеве и Львове возобновили обучение в школах

Также начнут работать спортивные и художественные школы

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, в связи с чем в регионах начали возвращаться к докарантинной жизни. В частности, во Львове и Киеве с 22 ноября возобновили обучение в школах.

Как сообщила пресс-служба Киевского городского совета, на фоне снижения количества госпитализаций и загруженности коек кислородом было принято решение о возвращении школьников столицы за парты. Также очное обучение возобновят в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

К похожему решению пришли и власти Львова. Как заявил мэр города Андрей Садовой, с понедельника, 22 ноября, к очной учебе в школах возвращаются ученики 5-11 классов. Решение приняли после консультаций с медиками и на фоне того, что статистика заболеваемости и госпитализаций детей с коронавирусом пошла на убыль.

Также во Львове возобновляют работу с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

При этом, как в Киеве, так и во Львове, пока речь не идет о выходе из "красной" зоны эпидемических ограничений. Мероприятия в городах по-прежнему разрешены только при полной вакцинации организаторов и участников.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда украинцы могут попасть без COVID-сертификатов, а куда их просто не пустят.