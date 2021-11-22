Укр

Конец "красной" зоны? В Киеве и Львове возобновили обучение в школах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
52
Школьники после карантина возвращаются к обучению Новость обновлена 22 ноября 2021, 09:14
Школьники после карантина возвращаются к обучению

Также начнут работать спортивные и художественные школы

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, в связи с чем в регионах начали возвращаться к докарантинной жизни. В частности, во Львове и Киеве с 22 ноября возобновили обучение в школах.

Как сообщила пресс-служба Киевского городского совета, на фоне снижения количества госпитализаций и загруженности коек кислородом было принято решение о возвращении школьников столицы за парты. Также очное обучение возобновят в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

К похожему решению пришли и власти Львова. Как заявил мэр города Андрей Садовой, с понедельника, 22 ноября, к очной учебе в школах возвращаются ученики 5-11 классов. Решение приняли после консультаций с медиками и на фоне того, что статистика заболеваемости и госпитализаций детей с коронавирусом пошла на убыль.

Также во Львове возобновляют работу с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

При этом, как в Киеве, так и во Львове, пока речь не идет о выходе из "красной" зоны эпидемических ограничений. Мероприятия в городах по-прежнему разрешены только при полной вакцинации организаторов и участников.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда украинцы могут попасть без COVID-сертификатов, а куда их просто не пустят.

Теги:
#Киев #Львов #Школы #Учеба #Красная зона
Коронавирус в Украине
Украина
Показатели резко пошли на убыль: что с коронавирусом в Украине после выходных
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Показатели резко пошли на убыль: что с коронавирусом в Украине после выходных
Дата публикации
Категория
Нападающий утверждал, что девочка является его женой
В Полтаве прохожие отбили у насильника 16-летнюю жертву: детали и видео
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
Саакашвили могут потребоваться психиатр и психолог: подробности
Дата публикации
Категория
Школьники после карантина возвращаются к обучению
Конец "красной" зоны? В Киеве и Львове возобновили обучение в школах
Дата публикации
Категория
Обоим подозреваемым нет и тридцати
Людоед и уроженец Луганска: открылись новые детали про убийц маляра из Санкт-Петербурга