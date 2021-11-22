Кінець "червоної" зони? У Києві та Львові відновили навчання у школах

Також почнуть працювати спортивні та мистецькі школи

Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, у зв’язку з чим у регіонах почали повертатися до докарантинного життя. Зокрема, у Львові та Києві з 22 листопада поновили навчання у школах.

Як повідомила пресслужба Київської міської ради, на фоні зниження кількості госпіталізацій та завантаженості ліжок киснем було прийнято рішення про повернення школярів столиці за парти. Також очне навчання поновлять у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

До схожого рішення дійшла і влада Львова. Як заявив мер міста Андрій Садовий, з понеділка, 22 листопада, до очного навчання у школах повертаються учні 5-11 класів. Рішення прийняли після консультацій з медиками та на фоні того, що статистика захворюваності та госпіталізацій дітей з коронавірусом пішла на спад.

Також у Львові відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.

При цьому, як у Києві, так і у Львові, наразі не йде мова про вихід із "червоної" зони епідемічних обмежень. Заходи у містах, як і раніше, дозволені лише за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди українці можуть потрапити без COVID-сертифікатів, а куди їх просто не пустять.