Медики спасают 14-летнего мальчика, которого три дня избивал родной отец: подробности

В жестоком обращении с собственным ребенком подозревают главу семейства

В Полтавской области, где спасли от изнасилования 16-летнюю девочку, в детскую больницу города Кременчуга попал 14-летний подросток, которого три дня кряду якобы избивал собственный отец.

По информации местных Телеграмм-каналов, факт насилия в семье произошел в селе Веселая Долина. Школьник поступил в кременчугскую клинику в ночь на 22 ноября с многочисленными следами побоев и сейчас находится в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, он стал жертвой собственного отца, который по неизвестной пока причине якобы бил его три дня подряд.

В полиции зарегистрировали заявление матери подростка о домашнем насилии, однако писать заявление о телесных повреждениях она не стала. Сейчас по факту избиения ребенка продолжаются проверки.

Напомним, в Днепропетровской области, в селе Николаевка Синельниковского района, ранее произошла трагедия: в результате жестокого избиения погибла 4-летняя девочка. Ее тело нашли в детской кроватке: полиция считают, что ребенок погиб в результате избиения собственным отцом.