Медики рятують 14-річного хлопця, якого три дні бив рідний батько: подробиці

У жорстокому поводженні з власною дитиною підозрюють главу сімейства

На Полтавщині, де врятували від зґвалтування 16-річну дівчинку, до дитячої лікарні міста Кременчука потрапив 14-річний підліток, якого три дні поспіль нібито бив власний батько.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, факт насильства у родині стався у селі Весела Долина. Школяр потрапив до кременчуцької клініки в ніч на 22 листопада з численними слідами побоїв і зараз перебуває у стані середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, він став жертвою власного батька, який з невідомої поки що причини нібито бив його три дні поспіль.

У поліції зареєстрували заяву матері підлітка про домашнє насильство, проте писати заяву про тілесні ушкодження вона не стала. Наразі за фактом побиття дитини продовжуються перевірки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині, в селі Миколаївка Синельниківського району, раніше сталася трагедія: внаслідок жорстокого побиття загинула 4-річна дівчинка. Її тіло знайшли у дитячому ліжечку: поліція вважає, що дитина загинула внаслідок побиття власним батьком.