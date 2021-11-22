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Медики рятують 14-річного хлопця, якого три дні бив рідний батько: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Мати підлітка написала заяву про домашнє насильство Новина оновлена 22 листопада 2021, 11:11
Мати підлітка написала заяву про домашнє насильство

У жорстокому поводженні з власною дитиною підозрюють главу сімейства

На Полтавщині, де врятували від зґвалтування 16-річну дівчинку, до дитячої лікарні міста Кременчука потрапив 14-річний підліток, якого три дні поспіль нібито бив власний батько.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, факт насильства у родині стався у селі Весела Долина. Школяр потрапив до кременчуцької клініки в ніч на 22 листопада з численними слідами побоїв і зараз перебуває у стані середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, він став жертвою власного батька, який з невідомої поки що причини нібито бив його три дні поспіль.

У поліції зареєстрували заяву матері підлітка про домашнє насильство, проте писати заяву про тілесні ушкодження вона не стала. Наразі за фактом побиття дитини продовжуються перевірки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині, в селі Миколаївка Синельниківського району, раніше сталася трагедія: внаслідок жорстокого побиття загинула 4-річна дівчинка. Її тіло знайшли у дитячому ліжечку: поліція вважає, що дитина загинула внаслідок побиття власним батьком.

Теги:
#Діти #Кременчук #Полтавська область #Побиття #Насилля в сім'ї
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