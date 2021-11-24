В Кривом Роге нашли обглоданный собаками женский скелет: подробности (фото)

Расследованием произошедшего занимается полиция Днепропетровской области.

Череп, обглоданые кости и остатки одежды — такую находку сделал криворожанин недалеко от центра города. Останки неизвестной, это предположительно — женщина, он нашел близ училища машиностроения и металлургии.

Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

Парень-ром как раз занимался нарезкой дерева за зданием училища по адресу Домностроителей, 10, когда обнаружил кости. На место вызвали полицию.

Место обнаружения останков на карте

По предварительным наблюдениям судмедэксперта череп принадлежит женщине. На костях также есть следы глодания собаками. Фото останков без цензуры вы можете посмотреть по ссылке.

Возле тела также обнаружили несколько элементов одежды. Они порваны и измазаны бурой жидкостью. Кровь ли это, покажет экспертиза. На месте также была найдена футболка-поло защитного цвета. В издании отмечают, что по цвету она похожа на военную, а на рукавах и груди есть липучки.

Остатки одежды, которые нашли рядом с телом

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на чердаке дома нашли скелет, пролежавший там несколько месяцев. Тело иссохлось и скелетезировалось под влиянием внешних факторов.

Также сообщалось, что человеческие кости нашли коммунальщики в Изюме Харьковской области во время работ возле обелиска в центре парка.