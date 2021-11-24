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У Кривому Розі знайшли обгризений собаками жіночий скелет: подробиці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На місці виявлення останків працювали правоохоронці
На місці виявлення останків працювали правоохоронці

Розслідуванням того, що сталося, займається поліція Дніпропетровської області.

Череп, обгризені кістки та залишки одягу – таку знахідку зробив криворожанин неподалік центру міста. Останки невідомої, це імовірно жінка, він знайшов поблизу училища машинобудування та металургії.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Хлопець саме займався нарізкою дерева за будівлею училища за адресою Домнобудівників, 10, коли виявив кістки. На місце викликали поліцію.

Місце знаходження рештків на карті
Місце знаходження рештків на карті

За попередніми спостереженнями судмедексперта, череп належить жінці. На кістках також є сліди погризення собаками. Фото останків без цензури ви можете переглянути за посиланням.

Біля тіла також виявили декілька елементів одягу. Вони порвані та вимащені бурою рідиною. Чи це кров, покаже експертиза. На місці також було знайдено футболку-поло захисного кольору. У виданні зазначають, що за кольором вона схожа на військову, а на рукавах та грудях є липучки.

Залишки одягу, які знайшли поряд із тілом
Залишки одягу, які знайшли поряд із тілом

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на горищі будинку знайшли скелет, що пролежав там кілька місяців. Тіло висохло і скелетизувалося під впливом зовнішніх факторів.

Також повідомлялося, що людські кістки знайшли комунальники в Ізюмі Харківської області під час робіт біля обеліску у центрі парку.

Теги:
#Кривий Ріг #Скелет #Череп #Кістки
На місці виявлення останків працювали правоохоронці
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У Кривому Розі знайшли обгризений собаками жіночий скелет: подробиці (фото)
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На місці виявлення останків працювали правоохоронці
У Кривому Розі знайшли обгризений собаками жіночий скелет: подробиці (фото)
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