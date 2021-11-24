Трагедия в Черном море под Николаевым: спасатели нашли еще одно тело утонувшего рыбака

О трагедии узнали благодаря случайным свидетелям

Только утром среды, 24 ноября, водолазам главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области удалось отыскать тело последнего из троих рыбаков, вышедших в понедельник в штормящее Черное море, где с ними случилась беда. Двоих погибших 1949 и 1961 годов рождения, напомним, достали из воды в тот же день.

Как стало известно о трагедии, "Телеграфу" рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк.

"Рыбаки, которые в понедельник проплывали мимо, видели, что возле острова Березань три человека ловили рыбу на дюралевой лодке. А когда они по тому же маршруту возвращались назад, то заметили, что лодки нет, а на поверхности воды плавают два тела и разные рыбацкие аксессуары, которые не тонут – снасти, канистры. Они об этом сообщили в Очаков, дежурный отдела пограничной службы позвонил нам на спецлинию "Службы спасения", сообщил о ситуации".

От берега до острова Березань примерно 4 км

Погибших достали и транспортировали на берег водолазы 22 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, им помогали полицейские подразделения на воде Николаевского районного управления полиции и работники государственной экологической инспекции. А вот третьего человека нигде не было видно, его поиски продолжились, но во вторник мужчину также не нашли.

Мужчины решили порыбачить у безлюдного острова

"В тот день был шторм, сильный ветер и особая послештормовая волна – накат, что и стало причиной опрокидывания лодки. А там высокий отвесный скалистый берег и 6-метровая глубина возле него. При этом, тело одного человека выкинуло на небольшой песчаный участок, а тело второго вообще забросило в скалы", – поясняют спасатели.

Берег острова высокий и скалистый

Утром среды водолазы обнаружили на дне лодку, а затем и неподалеку от нее тело рыбака 1967 года рождения. Полиция еще в понедельник установила по имевшимся документам личности погибших: это жители Николаева. Мужчины приехали рыбачить, остановились на базе отдыха "Черноморка", пошли в море за остров Березань – на его дальнюю сторону и там произошла эта трагедия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Российской Федерации на Камчатке рыбаки погибли во время переправы через речку.