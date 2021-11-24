Трагедія у Чорному морі під Миколаєвом: рятувальники знайшли ще одне тіло рибалки, що потонув

Про трагедію дізналися завдяки випадковим свідкам

Лише вранці середи, 24 листопада, водолазам головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області вдалося відшукати тіло останнього з трьох рибалок, які вийшли в понеділок у Чорне море, що штормить, де з ними й трапилася біда. Двох загиблих 1949 та 1961 років народження, нагадаємо, дістали з води того ж дня.

Як стало відомо про трагедію, "Телеграфу" розповіла керівник пресслужби ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк.

"Рибалки, які в понеділок пропливали повз, бачили, що біля острова Березань троє людей ловили рибу на алюмінієвому човні. А коли вони тим же маршрутом поверталися, то помітили, що човна немає, а на поверхні води плавають два тіла та різні рибальські аксесуари, які не тонуть – снасті, каністри. Вони повідомили в Очаків, черговий відділу прикордонної служби зателефонував нам на спецлінію "Служби порятунку", поінформував про ситуацію.

Від берега до острова Березань приблизно 4 км.

Загиблих дістали та транспортували на берег водолази 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, їм допомагали поліцейські підрозділи на воді Миколаївського районного управління поліції та працівники державної екологічної інспекції. А ось третю людину ніде не було видно, її пошуки продовжилися, але у вівторок чоловіка також не знайшли.

Чоловіки вирішили порибалити біля безлюдного острова

"Того дня був шторм, сильний вітер і особлива післяштормова хвиля — накат, що і стало причиною перекидання човна. А там високий стрімчастий скелястий берег і 6-метрова глибина біля нього. При цьому тіло однієї людини викинуло на невелику піщану ділянку, а тіло другого взагалі закинуло у скелі", – пояснюють рятувальники.

Берег острова високий та скелястий

Вранці середи водолази виявили на дні човен, а потім і неподалік нього тіло рибалки 1967 року народження. Поліція ще в понеділок встановила за документами особи загиблих: це мешканці Миколаєва. Чоловіки приїхали рибалити, зупинилися на базі відпочинку "Чорноморка", пішли в море за острів Березань – на його далекий бік, і там сталася ця трагедія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Російській Федерації на Камчатці рибалки загинули під час переправи через річку.