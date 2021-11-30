В Херсоне поезд переехал 22-летнего полицейского: подробности и фото

Молодой полицейский шел на работу, но случилось несчастье

В Херсоне 30 ноября утром произошла трагедия: по дороге на работу под поезд попал молодой полицейский Владислав Завистовский. Увы, травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации местных Телеграмм-каналов, Владу было всего 22 года и он служил инспектором УПП в Херсонской области. Судя по его страничке в соцсетях, парень — уроженец Херсона — только выпустился из ХНУВД в Харькове, был в отношениях и любил свою работу, выставляя фото в форме.

Погибший Влад Завистовский

На момент выхода новости коллеги Владислава не опубликовали информацию о случившемся. Впрочем, как пишут очевидцы, на месте нашли включенный телефон, из которого играла музыка: в сети предполагают, что причиной трагедии могли стать наушники.

На месте много полицейских, идет расследование.

На месте трагедии нашли телефон с включенной музыкой

Стоит отметить, что в последнее время трагедий с участием поездов стало значительно больше. Так, в Богодуховском районе Харькова женщину сбили сразу два поезда — пассажирский и грузовой.

Также напомним, что в городе Днепр грузовой поезд насмерть переехал мужчину, который бросился под его колеса. Тело человека в буквальном смысле разрезало на две части.