У Херсоні поїзд переїхав 22-річного поліцейського: подробиці та фото

Молодий поліцейський йшов на роботу, але трапилося нещастя

У Херсоні 30 листопада вранці сталася трагедія: дорогою на роботу під потяг потрапив молодий поліцейський Владислав Завістовський. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, Владу було лише 22 роки і він служив інспектором УПП у Херсонській області. Судячи з його сторінки в соцмережах, хлопець — уродженець Херсона — тільки-но випустився з ХНУВС у Харкові, був у стосунках і любив свою роботу, виставляючи фото у формі.

Загиблий Влад Завістовський

На момент виходу новини колеги Владислава не опублікували інформацію про те, що сталося. Втім, як пишуть очевидці, на місці знайшли увімкнений телефон, з якого грала музика: у мережі припускають, що причиною трагедії могли стати навушники.

На місці багато поліцейських, триває розслідування.

На місці трагедії знайшли телефон із увімкненою музикою

Варто зазначити, що останнім часом трагедій за участю поїздів значно побільшало. Так, у Богодухівському районі Харкова жінку збили одразу два поїзди — пасажирський та вантажний.

Також нагадаємо, що у місті Дніпро вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка, який кинувся під його колеса. Тіло людини буквально розрізало на дві частини.