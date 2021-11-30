У Херсоні поїзд переїхав 22-річного поліцейського: подробиці та фото
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Молодий поліцейський йшов на роботу, але трапилося нещастя
У Херсоні 30 листопада вранці сталася трагедія: дорогою на роботу під потяг потрапив молодий поліцейський Владислав Завістовський. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, Владу було лише 22 роки і він служив інспектором УПП у Херсонській області. Судячи з його сторінки в соцмережах, хлопець — уродженець Херсона — тільки-но випустився з ХНУВС у Харкові, був у стосунках і любив свою роботу, виставляючи фото у формі.
На момент виходу новини колеги Владислава не опублікували інформацію про те, що сталося. Втім, як пишуть очевидці, на місці знайшли увімкнений телефон, з якого грала музика: у мережі припускають, що причиною трагедії могли стати навушники.
На місці багато поліцейських, триває розслідування.
Варто зазначити, що останнім часом трагедій за участю поїздів значно побільшало. Так, у Богодухівському районі Харкова жінку збили одразу два поїзди — пасажирський та вантажний.
Також нагадаємо, що у місті Дніпро вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка, який кинувся під його колеса. Тіло людини буквально розрізало на дві частини.
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