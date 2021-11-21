Розрізало навпіл: у Дніпрі чоловік кинувся під вантажний потяг (18+)

Трагедія сталася на станції "Пост Амур"

У місті Дніпро вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка, який кинувся під його колеса. Тіло людини буквально розрізало на дві частини.

Як повідомляє Telegram-канал "Ху*** Дніпро", трагедія сталася ввечері в суботу, 20 листопада на лівому березі міста.

За попередньою інформацією, вантажний потяг у складі 57 вагонів стояв на станції "Пост Амур" і, як тільки він почав рух, під його колеса кинувся чоловік 1975 року народження. Склад переїхав чоловіка, внаслідок чого його тіло буквально розполовинило.

Фото 18+ можна переглянути в Telegram-каналі "Телеграфа". Попереджаємо, що кадри краще не дивитися людям зі слабкою психікою.

Варто зазначити, що останнім часом трагедій за участю поїздів значно побільшало. Так, у Богодухівському районі Харкова жінку збили одразу два поїзди — пасажирський та вантажний.

Також "Телеграф" повідомляв про трагічну ситуацію у Львові, де 2 жовтня за дивних обставин під колеса поїзда потрапив молодий чоловік. Потерпілий протягом десяти днів перебував у комі в дуже важкому стані та помер не приходячи до тями.