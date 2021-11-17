Під Харковом жінку збили одразу два поїзди: подробиці та фото

Жінка потрапила під вантажний потяг, а після цього ще й під пасажирський

Під Харковом — у селі Огульці Богодухівського району — жінку збили одразу два потяги. Отримані травми, на жаль, виявилися несумісними з життям.

За інформацією облуправління Нацполіції, трагедія сталася близько 5:00 17 листопада на залізничній станції "Пирогово". Вантажний потяг збив жінку, яку відкинуло на суміжну колію, якою летів назустріч ще один рухомий потяг.

Спочатку жінку збив вантажний потяг

У мережі пишуть, що другим поїздом виявився інтерсіті "Харків-Київ", на якому видно сліди крові та значні пошкодження (дивися фото вище). Втім, на сайті поліції цієї інформації немає.

На місці зараз працюють слідчі, які встановлюють особу загиблої та обставини, за яких сталася трагедія.

Через ДТП деякі потяги затримуються:

№64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса — Харків (2 години);

№722 Київ — Харків (40 хвилин).

Нагадаємо, неподалік станції метро "Студентська" у Харкові трамвай збив молоду дівчину, внаслідок чого вона у тяжкому стані потрапила до лікарні та перебуває в комі.

Також "Телеграф" повідомляв, що водій під метадоном відволікся на телефон та збив двох дітей у Харкові. Діти зазнали пошкоджень, але залишилися живими — у них черепно-мозкові травми, а дівчинці наклали шви.