Разрезало пополам: в Днепре мужчина бросился под грузовой поезд (18+)
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Трагедия произошла на станции "Пост Амур"
В городе Днепр грузовой поезд насмерть переехал мужчину, который бросился под его колеса. Тело человека в буквальном смысле разрезало на две части.
Как сообщает Telegram-канал "Ху***й Днепр", трагедия произошла вечером в субботу, 20 ноября на левом берегу города.
По предварительной информации, грузовой поезд в составе 57 вагонов стоял на станции "Пост Амур" и как только он начал движение, под его колеса бросился мужчина 1975 года рождения. Состав переехал мужчину, вследствие чего его тело в буквальном смысле располовинило.
Фото 18+ можно посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа". Предупреждаем, что кадры лучше не смотреть людям со слабой психикой.
Стоит отметить, что в последнее время трагедий с участием поездов стало значительно больше. Так, в Богодуховском районе Харькова женщину сбили сразу два поезда — пассажирский и грузовой.
Также "Телеграф" сообщал о трагической ситуации во Львове, где 2 октября загадочным образом под колеса поезда попал молодой мужчина. Пострадавший в течение десяти дней находился в коме в очень тяжелом состоянии и умер не приходя в сознание.
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