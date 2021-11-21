Укр

Разрезало пополам: в Днепре мужчина бросился под грузовой поезд (18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
317
Мужчина бросился под поезд в Днепре Новость обновлена 21 ноября 2021, 08:43
Мужчина бросился под поезд в Днепре

Трагедия произошла на станции "Пост Амур"

В городе Днепр грузовой поезд насмерть переехал мужчину, который бросился под его колеса. Тело человека в буквальном смысле разрезало на две части.

Как сообщает Telegram-канал "Ху***й Днепр", трагедия произошла вечером в субботу, 20 ноября на левом берегу города.

По предварительной информации, грузовой поезд в составе 57 вагонов стоял на станции "Пост Амур" и как только он начал движение, под его колеса бросился мужчина 1975 года рождения. Состав переехал мужчину, вследствие чего его тело в буквальном смысле располовинило.

Фото 18+ можно посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа". Предупреждаем, что кадры лучше не смотреть людям со слабой психикой.

Стоит отметить, что в последнее время трагедий с участием поездов стало значительно больше. Так, в Богодуховском районе Харькова женщину сбили сразу два поезда — пассажирский и грузовой.

Также "Телеграф" сообщал о трагической ситуации во Львове, где 2 октября загадочным образом под колеса поезда попал молодой мужчина. Пострадавший в течение десяти дней находился в коме в очень тяжелом состоянии и умер не приходя в сознание.

Теги:
#Днепр #Грузовой поезд #Мужчина #Смерть
Войска РФ
Украина
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Войска РФ
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину
Дата публикации
Категория
На выходных число заболевших всегда меньше реального
Число госпитализаций резко подскочило: какова обстановка с COVID-19 в Украине 21 ноября
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков в передаче "Вечер с Николаем Княжицким"
Разумков и Порошенко: партнёры или ситуативные союзники
Дата публикации
Категория
Уголь
В Кабмине нашли, откуда взять уголь для прохождения отопительного сезона
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Паническая атака: что это такое и как с нею бороться