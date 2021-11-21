Разрезало пополам: в Днепре мужчина бросился под грузовой поезд (18+)

Трагедия произошла на станции "Пост Амур"

В городе Днепр грузовой поезд насмерть переехал мужчину, который бросился под его колеса. Тело человека в буквальном смысле разрезало на две части.

Как сообщает Telegram-канал "Ху***й Днепр", трагедия произошла вечером в субботу, 20 ноября на левом берегу города.

По предварительной информации, грузовой поезд в составе 57 вагонов стоял на станции "Пост Амур" и как только он начал движение, под его колеса бросился мужчина 1975 года рождения. Состав переехал мужчину, вследствие чего его тело в буквальном смысле располовинило.

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Стоит отметить, что в последнее время трагедий с участием поездов стало значительно больше. Так, в Богодуховском районе Харькова женщину сбили сразу два поезда — пассажирский и грузовой.

Также "Телеграф" сообщал о трагической ситуации во Львове, где 2 октября загадочным образом под колеса поезда попал молодой мужчина. Пострадавший в течение десяти дней находился в коме в очень тяжелом состоянии и умер не приходя в сознание.