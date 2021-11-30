Ураган снова накроет Крым: чего ждать жителям полуострова
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Сильные порывы ветра накроют полуостров во второй половине дня 30 ноября
Непогода уже наделала много бед в Крыму, оставив людей без света и повредив объекты инфраструктуры. Однако, синоптики прогнозируют, что ураган накроет полуостров и во вторник, 30 ноября.
На полуострове объявили штормовое предупреждение, отметив, что в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки, а порывы ветра местами будут достигать 30 — 35 м/с.
Местных жителей предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций — подтоплении территорий, отключениях электричества, нарушениях в работе общественного транспорта, пробках на автодорогах и прочих вещах.
Синоптики отмечают, что штормовая погода на полуострове связана с приходом южного циклона, а вторая волна непогоды ожидается уже во второй половине дня вторника.
Стоит отметить, что Крым еще не успел прийти в себя после урагана, накрывшего полуостров днем ранее. Утром вторника, 30 ноября, без электроснабжения оставались около 12,1 тысячи человек. А восстанавливать линии отправили целых 104 бригады. Сообщается, что без света длительное время были жители Ялты, Симферополя, Симферопольского, Бахчисарайского и Сакского районов.
В Telegram-каналах также рассказали о последствиях непогоды в Крыму. На оккупированном полуострове ураган сносил деревья, крыши домой и школ. Обломки разлетались по улице, падали на машины и цепляли людей. Всего за ночь в Крыму было 65 случаев с деревьями: повредило 21 автомобиль, на 10 из них упали стволы деревьев.
Повсеместно наблюдаются поврежденные рекламные щиты, крыши жилых домов. Также от порывов ветра пострадали три школы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вследствие разрушительных ураганов в Польше погибли украинец и три поляка. Больше всего стихия бушевала в Нижнесилезском воеводстве, на юго-западе Польши.
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