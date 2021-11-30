Ураган снова накроет Крым: чего ждать жителям полуострова

Сильные порывы ветра накроют полуостров во второй половине дня 30 ноября

Непогода уже наделала много бед в Крыму, оставив людей без света и повредив объекты инфраструктуры. Однако, синоптики прогнозируют, что ураган накроет полуостров и во вторник, 30 ноября.

На полуострове объявили штормовое предупреждение, отметив, что в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки, а порывы ветра местами будут достигать 30 — 35 м/с.

Местных жителей предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций — подтоплении территорий, отключениях электричества, нарушениях в работе общественного транспорта, пробках на автодорогах и прочих вещах.

Синоптики отмечают, что штормовая погода на полуострове связана с приходом южного циклона, а вторая волна непогоды ожидается уже во второй половине дня вторника.

Стоит отметить, что Крым еще не успел прийти в себя после урагана, накрывшего полуостров днем ранее. Утром вторника, 30 ноября, без электроснабжения оставались около 12,1 тысячи человек. А восстанавливать линии отправили целых 104 бригады. Сообщается, что без света длительное время были жители Ялты, Симферополя, Симферопольского, Бахчисарайского и Сакского районов.

В Telegram-каналах также рассказали о последствиях непогоды в Крыму. На оккупированном полуострове ураган сносил деревья, крыши домой и школ. Обломки разлетались по улице, падали на машины и цепляли людей. Всего за ночь в Крыму было 65 случаев с деревьями: повредило 21 автомобиль, на 10 из них упали стволы деревьев.

Последсвия урагана в Крыму

Повсеместно наблюдаются поврежденные рекламные щиты, крыши жилых домов. Также от порывов ветра пострадали три школы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вследствие разрушительных ураганов в Польше погибли украинец и три поляка. Больше всего стихия бушевала в Нижнесилезском воеводстве, на юго-западе Польши.