В СИЗО нашли тело 20-летней девушки, которая расстреляла сотрудника тира в Полтаве: подробности и фото

Вероника Моторина ранее перерезала себе вены, но реанимировать ее не смогли после эпилептического приступа

В понедельник, 29 ноября, вечером в полтавском СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую ровно 2 месяца назад приговорили к 15 годам колонии за убийство инструктора в тире Полтавы.

О смерти девушки информируют местные Телеграмм-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В качестве доказательства к новости прикрепили фото бездыханного тела Вероники.

По этическим соображениям "Телеграф" не публикует снимок, увидеть который можно по ссылке (исключительно для лиц 18+ и не для слабонервных!)

Известно, что после оглашения приговора в конце сентября Вероника пыталась перерезать себе вены, но ее спасли. А 29 ноября, в день смерти, она ничего не ела, пила кофе и курила. Внезапно у нее случился эпилептический приступ, и спасти девушку не удалось: прибывшие медики лишь констатировали биологическую смерть.

Вероника Моторина перед оглашением приговора в суде Полтавы

Проблемы в жизни девушки начались два года назад. Когда ей было 18, Вероника переехала из Днепра в Полтаву к своему парню, но отношения не задались. В итоге, днепрянку накрыла депрессия. По ее версии, 7 февраля 2020 года она пошла в тир, якобы чтобы свести счеты с жизнью, однако "непреднамеренно смертельно ранила сотрудника из пистолета".

"У меня постоянно был стресс. Я начала принимать успокаивающие, но мне становилось только хуже и я решила уйти из жизни. Я очень ненавижу себя за то, что произошло и очень жалею, что не выбрала другой способ, или место, чтобы никто не пострадал", — сказала Вероника в суде перед оглашением приговора.

Но ей не поверили: девушку признали виновной в преднамеренном убийстве 64-летнего сотрудника тира и дали максимальное наказание — 15 лет тюрьмы. Однако ее даже не успели перевести в колонию из СИЗО. Дело о ее смерти будут расследовать, а тело направлено на судмедэкспертизу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Буча Киевской области 15-летняя девушка застрелила из ружья своего 16-летнего товарища.