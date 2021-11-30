У СІЗО знайшли тіло 20-річної дівчини, яка розстріляла співробітника тиру у Полтаві: подробиці та фото

Вероніка Моторіна раніше перерізала собі вени, але реанімувати її не змогли після епілептичного нападу

У понеділок, 29 листопада, увечері у полтавському СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку рівно 2 місяці тому засудили до 15 років колонії за вбивство інструктора у тирі Полтави.

Про смерть дівчини інформують місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Як доказ до новини прикріпили фото бездиханого тіла Вероніки.

З етичних міркувань "Телеграф" не публікує знімок, побачити який можна за посиланням (виключно для осіб 18+ і не для людей зі слабкими нервами!)

Відомо, що після оголошення вироку наприкінці вересня Вероніка намагалася перерізати собі вени, але її врятували. А 29 листопада, у день смерті, вона нічого не їла, пила каву та курила. Раптом у неї стався епілептичний напад, і врятувати дівчину не вдалося: медики, які прибули, лише констатували біологічну смерть.

Вероніка Моторіна перед оголошенням вироку у суді Полтави

Проблеми у житті дівчини розпочалися два роки тому. Коли їй було 18, Вероніка переїхала з Дніпра до Полтави до свого хлопця, але стосунки не задалися. У результаті дніпрянку накрила депресія. За її версією, 7 лютого 2020 року вона пішла в тир, нібито щоб звести рахунки з життям, проте "ненавмисно смертельно поранила співробітника з пістолета".

"У мене постійно був стрес. Я почала приймати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше і я вирішила піти з життя. Я дуже ненавиджу себе за те, що сталося, і дуже шкодую, що не обрала інший спосіб, чи місце, щоб ніхто не постраждав", - сказала Вероніка у суді перед оголошенням вироку.

Але їй не повірили: дівчину визнали винною у навмисному вбивстві 64-річного співробітника тиру та дали максимальне покарання – 15 років в’язниці. Проте дівчину навіть не встигли перевести до колонії із СІЗО. Справу про її смерть розслідуватимуть, а тіло направлене на судмедекспертизу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Буча Київської області 15-річна дівчина застрелила зі рушниці свого 16-річного товариша.