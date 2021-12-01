Не смогли спасти: вслед за 12-летней дочерью после страшной аварии на Львовщине умер ее отец

За жизнь продолжает бороться 52-летняя женщина, которая в аварии потеряла семью

Фатальная авария на трассе "Киев — Чоп" во Львовской области, в результате которой погиб 12-летний ребенок, получила продолжение. Спустя две недели скончался 50-летний Игорь Масной — папа умершей девочки.

По информации Zaxid.Net, сразу после ДТП скорая увезла в больницу выживших супругов из Красова. У Масного диагностировали множественные разрывы внутренних органов и переломы — увы, спасти его не удалось.

За жизнь продолжает бороться 52-летняя вдова Игоря Масного, которая потеряла и мужа, и ребенка.

Напомним, что легковой автомобиль Skoda Octavia под управлением 48-летней жительницы Ивано-Франковска столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 50-летний житель села Красов. Удар был такой силы, что автомобили буквально превратились в груду металла.

Столкновение было сильным, погибли минимум 2 человека

Ранее мы сообщали, что под Днепром произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной. Водителю размозжило голову и оторвало руку, а в его авто нашли целый арсенал оружия.