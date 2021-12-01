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Не змогли врятувати: за 12-річною дочкою після страшної аварії на Львівщині помер її батько

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На Львівщині розбилася родина з Красова Новина оновлена 01 грудня 2021, 13:51
На Львівщині розбилася родина з Красова

За життя продовжує боротися 52-річна жінка, яка в аварії втратила сім’ю

Фатальна аварія на трасі "Київ — Чоп" у Львівській області, внаслідок якої загинула 12-річна дитина, отримала продовження. За два тижні помер 50-річний Ігор Масний — тато померлої дівчинки.

За інформацією Zaxid.Net, відразу після ДТП швидка відвезла до лікарні подружжя, що вижило, з Красова. У Масного діагностували численні розриви внутрішніх органів та переломи — на жаль, врятувати його не вдалося.

За життя продовжує боротися 52-річна вдова Ігоря Масного, яка втратила і чоловіка, і дитину.

Нагадаємо, що легковий автомобіль Skoda Octavia під керуванням 48-річної мешканки Івано-Франківська зіткнувся з Opel Astra, за кермом якого був 50-річний мешканець села Красів. Удар був такої сили, що автомобілі буквально перетворилися на купу металу.

Зіткнення було сильним, загинули щонайменше 2 особи
Зіткнення було сильним, загинули щонайменше 2 особи

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром сталася смертельна аварія за участю фури і легковика, яку спресувало так, що водії, які проїжджали повз, були шоковані картиною. Водієві розмозжило голову та відірвало руку, а в його авто знайшли цілий арсенал зброї.

Теги:
#Львівська область #ДТП #Аварія #Загиблі
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