В Белой Церкви друзья подожгли голову автомеханику и бросили его в яму (фото 18+)

50-летнего мужчину изуродовали за то, что он не отремонтировал мопед

В Киевской области в Белой Церкви двое мужчин изуродовали своего приятеля за то, что тот не выполнил данное когда-то обещание — отремонтировать мопед.

Как рассказали в облуправлении полиции, двое приятелей пригласили третьего в гараж, где разгорелся конфликт. Гостя обвинили в том, что он когда-то обещал починить мопед, но не сделал этого.

37-летний владелец гаража взял банку с бензином и облил им голову 50-летнего автомеханика, а их 44-летний друг поджог мужчину зажигалкой. После они сбросили свою жертву в яму, которая была в том же гараже.

Друзья бросили свою жертву в яму гаража

Пострадавшему посчастливилось выжить: у него обожжены голова и руки, степень тяжести оценили как 2-ю и 3-ю.

У автомеханика сильно обожжены руки и голова

В результате обоих "мстителей" уже задержали. За "Умышленное тяжкое телесное повреждение" им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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