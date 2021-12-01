Укр

В Белой Церкви друзья подожгли голову автомеханику и бросили его в яму (фото 18+)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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У пострадавшего сильно обожжена голова и конечности Новость обновлена 01 декабря 2021, 16:58
У пострадавшего сильно обожжена голова и конечности

50-летнего мужчину изуродовали за то, что он не отремонтировал мопед

В Киевской области в Белой Церкви двое мужчин изуродовали своего приятеля за то, что тот не выполнил данное когда-то обещание — отремонтировать мопед.

Как рассказали в облуправлении полиции, двое приятелей пригласили третьего в гараж, где разгорелся конфликт. Гостя обвинили в том, что он когда-то обещал починить мопед, но не сделал этого.

37-летний владелец гаража взял банку с бензином и облил им голову 50-летнего автомеханика, а их 44-летний друг поджог мужчину зажигалкой. После они сбросили свою жертву в яму, которая была в том же гараже. 

Друзья бросили свою жертву в яму гаража
Друзья бросили свою жертву в яму гаража

Пострадавшему посчастливилось выжить: у него обожжены голова и руки, степень тяжести оценили как 2-ю и 3-ю. 

У автомеханика сильно обожжены руки и голова
У автомеханика сильно обожжены руки и голова

В результате обоих "мстителей" уже задержали. За "Умышленное тяжкое телесное повреждение" им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в России произошла трагедия с тремя студентками медколледжа, которых зарубили топором и сожгли прямо в их квартире.

Также мы писали, что в Днепре местная жительница устроила пожар в собственной квартире "по велению голосов в голове".

Теги:
#Киевская область #Белая Церковь #Попытка убийства #Сожжение
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