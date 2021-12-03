Укр

Под Винницей опрокинулась цистерна с 19 тоннами аммиака (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Цистерна "лежит" на боку с раннего утра Новость обновлена 03 декабря 2021, 14:24
Цистерна "лежит" на боку с раннего утра

Опасный газ переливают специалисты

Утром в пятницу, 3 декабря, на Черкасском шоссе под Винницей опрокинулась большая автоцистерна, наполненная 19 тоннами аммиака.

Фото с места аварии публикует ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, сообщает "Телеграф".

Отметим, что данные о происшествии поступили на линию спасателей в 6:23. Инцидент произошел на автодороге М30 "Стрый-Кропивницкий-Луганск" буквально в нескольких километрах от Винницы.

Стоит заметить, что на том участке, судя по данным Google Maps произошло сразу две аварии, из-за которых движение транспорта сильно усложнено.

Место аварии на карте
Место аварии на карте

Как видно по фото с места происшествия, автоцистерна перевернулась на бок.

Кабина водителя сильно пострадала
Кабина водителя сильно пострадала
Цистерна перевернулась и "легла" на бок
Цистерна перевернулась и "легла" на бок
На место прибыли дополнительные силы для откачивания газа
На место прибыли дополнительные силы для откачивания газа

Из-за угрозы разлития аммиака на место вызвали дополнительные силы, среди которых аварийно-спасательный отряд спецназначения и техника, которые сейчас занимаются перекачиванием газа в цистерны.

Как известно, аммиак — бесцветный газ с резким запахом, который активно используют в химической промышленности, но который является токсичным для людей. Он удушает, тяжело поражает легкие и нервную систему, вызывает химические ожоги на коже и слизистой, из-за него можно лишиться зрения.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях на одном из предприятий Одессы произошел выброс хлора, из-за чего концентрация вещества в воздухе превысила норму в 89 раз.

А до этого на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области случилась другая авария и в водохранилище могли сбросить мышьяк.

Теги:
#ДТП #Аммиак
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