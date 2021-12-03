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Під Вінницею перекинулася цистерна із 19 тоннами аміаку (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Цистерна "лежить" на боці з раннього ранку Новина оновлена 03 грудня 2021, 14:24
Цистерна "лежить" на боці з раннього ранку

Небезпечний газ переливають фахівці

Вранці у п’ятницю, 3 грудня, на Черкаському шосе під Вінницею перекинулася велика автоцистерна, наповнена 19 тоннами аміаку.

Фото з місця аварії публікує ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що дані про подію надійшли на лінію рятувальників о 6:23. Інцидент стався на автодорозі М30 "Стрий-Кропивницький-Луганськ" буквально за кілька кілометрів від Вінниці.

Варто зауважити, що на тій ділянці, судячи з даних Google Maps, сталося відразу дві аварії, через які рух транспорту дуже ускладнений.

Місце аварії на карті
Місце аварії на карті

Як видно з фото з місця події, автоцистерна перекинулася на бік.

Кабіна водія сильно постраждала
Кабіна водія сильно постраждала
Цистерна перекинулася і "лягла" на бік
Цистерна перекинулася і "лягла" на бік
На місце прибули додаткові сили для відкачування газу
На місце прибули додаткові сили для відкачування газу

Через загрозу розлиття аміаку на місце викликали додаткові сили, серед яких аварійно-рятувальний загін спецпризначення та техніка, які зараз займаються перекачуванням газу до цистерн.

Як відомо, аміак — безбарвний газ із різким запахом, який активно використовують у хімічній промисловості, але є токсичним для людей. Він задушує, важко вражає легені та нервову систему, викликає хімічні опіки на шкірі та слизовій оболонці, через нього можна втратити зір.

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями на одному з підприємств Одеси стався викид хлору, через що концентрація речовини у повітрі перевищила норму у 89 разів.

А до цього на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області сталася інша аварія та у водосховищі могли скинути миш’як.

Теги:
#ДТП #Аміак
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