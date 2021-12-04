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Возраст - помеха: на Тернопольщине суд отказал в регистрации брака из-за 15-летней невесты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Молодые люди хотели получить разрешение суда на брак в ноябре Новость обновлена 04 декабря 2021, 13:29
Молодые люди хотели получить разрешение суда на брак в ноябре

История Ромео и Джульетты не удалась.

Борщевский райсуд Тернопольской области отказал в регистрации брака 15-летней девочке и ее парню 19 лет. В суд обратились родители пары с просьбой дать им разрешение на брак.

Об этом сообщает местное СМИ "Звистка". 

Сообщается, что они жители Мельнице-Подольской территориальной громады. Суд отказал родителям, поскольку возраст для вступления в брак в Украине — 18 лет. По решению суда может быть разрешено бракосочетание после 16 лет, но девушка не достигла и такого возраста. 

Отметим, что разрешение суда на брак в 16 дается только если замужество или женитьба в интересах подростка. 

Будут ли молодые люди ждать наступления минимального возраста и снова подавать заявление не сообщается. 

Ранее "Телеграф" писал о необычных судебных делах в Украине. Так, недавно в стране появился прецедент, когда за неисполнение взятых обязательств был наложен штраф на блогера

Одним из популярных поводов для обращения в суд являются вопросы, связанные с коронавирусными ограничениям. Так, свое право работать и не прививаться собираются отстаивать учителя.

Теги:
#Суд #Брак #Тернопольская область
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