Возраст - помеха: на Тернопольщине суд отказал в регистрации брака из-за 15-летней невесты

История Ромео и Джульетты не удалась.

Борщевский райсуд Тернопольской области отказал в регистрации брака 15-летней девочке и ее парню 19 лет. В суд обратились родители пары с просьбой дать им разрешение на брак.

Об этом сообщает местное СМИ "Звистка".

Сообщается, что они жители Мельнице-Подольской территориальной громады. Суд отказал родителям, поскольку возраст для вступления в брак в Украине — 18 лет. По решению суда может быть разрешено бракосочетание после 16 лет, но девушка не достигла и такого возраста.

Отметим, что разрешение суда на брак в 16 дается только если замужество или женитьба в интересах подростка.

Будут ли молодые люди ждать наступления минимального возраста и снова подавать заявление не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о необычных судебных делах в Украине. Так, недавно в стране появился прецедент, когда за неисполнение взятых обязательств был наложен штраф на блогера.

Одним из популярных поводов для обращения в суд являются вопросы, связанные с коронавирусными ограничениям. Так, свое право работать и не прививаться собираются отстаивать учителя.