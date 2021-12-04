Возраст - помеха: на Тернопольщине суд отказал в регистрации брака из-за 15-летней невесты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 308
История Ромео и Джульетты не удалась.
Борщевский райсуд Тернопольской области отказал в регистрации брака 15-летней девочке и ее парню 19 лет. В суд обратились родители пары с просьбой дать им разрешение на брак.
Об этом сообщает местное СМИ "Звистка".
Сообщается, что они жители Мельнице-Подольской территориальной громады. Суд отказал родителям, поскольку возраст для вступления в брак в Украине — 18 лет. По решению суда может быть разрешено бракосочетание после 16 лет, но девушка не достигла и такого возраста.
Отметим, что разрешение суда на брак в 16 дается только если замужество или женитьба в интересах подростка.
Будут ли молодые люди ждать наступления минимального возраста и снова подавать заявление не сообщается.
Ранее "Телеграф" писал о необычных судебных делах в Украине. Так, недавно в стране появился прецедент, когда за неисполнение взятых обязательств был наложен штраф на блогера.
Одним из популярных поводов для обращения в суд являются вопросы, связанные с коронавирусными ограничениям. Так, свое право работать и не прививаться собираются отстаивать учителя.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-