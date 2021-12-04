Вік — перешкода: на Тернопіллі суд відмовив у реєстрації шлюбу через 15-річну наречену
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Історія Ромео та Джульєтти не вдалася.
Борщівський райсуд Тернопільської області відмовив у реєстрації шлюбу 15-річній дівчинці та її хлопцеві 19 років. До суду звернулися батьки пари з проханням надати їм дозвіл на шлюб.
Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Звістка".
Повідомляється, що вони мешканці Млинце-Подільської територіальної громади. Суд відмовив батькам, оскільки вік для одруження в Україні — 18 років. За рішенням суду може бути дозволено одруження після 16 років, але дівчина не досягла такого віку.
Зазначимо, що дозвіл суду на шлюб у 16 дається лише якщо заміжжя або одруження на користь підлітка.
Чи молоді люди чекатимуть настання мінімального віку і знову подавати заяву не повідомляється.
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