Вік — перешкода: на Тернопіллі суд відмовив у реєстрації шлюбу через 15-річну наречену

Історія Ромео та Джульєтти не вдалася.

Борщівський райсуд Тернопільської області відмовив у реєстрації шлюбу 15-річній дівчинці та її хлопцеві 19 років. До суду звернулися батьки пари з проханням надати їм дозвіл на шлюб.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Звістка".

Повідомляється, що вони мешканці Млинце-Подільської територіальної громади. Суд відмовив батькам, оскільки вік для одруження в Україні — 18 років. За рішенням суду може бути дозволено одруження після 16 років, але дівчина не досягла такого віку.

Зазначимо, що дозвіл суду на шлюб у 16 дається лише якщо заміжжя або одруження на користь підлітка.

Чи молоді люди чекатимуть настання мінімального віку і знову подавати заяву не повідомляється.

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