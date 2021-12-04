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Вік — перешкода: на Тернопіллі суд відмовив у реєстрації шлюбу через 15-річну наречену

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Молоді люди хотіли отримати дозвіл суду на шлюб у листопаді Новина оновлена 04 грудня 2021, 13:29
Молоді люди хотіли отримати дозвіл суду на шлюб у листопаді

Історія Ромео та Джульєтти не вдалася.

Борщівський райсуд Тернопільської області відмовив у реєстрації шлюбу 15-річній дівчинці та її хлопцеві 19 років. До суду звернулися батьки пари з проханням надати їм дозвіл на шлюб.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Звістка".

Повідомляється, що вони мешканці Млинце-Подільської територіальної громади. Суд відмовив батькам, оскільки вік для одруження в Україні — 18 років. За рішенням суду може бути дозволено одруження після 16 років, але дівчина не досягла такого віку.

Зазначимо, що дозвіл суду на шлюб у 16 дається лише якщо заміжжя або одруження на користь підлітка.

Чи молоді люди чекатимуть настання мінімального віку і знову подавати заяву не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про незвичайні судові справи в Україні. Так, нещодавно в країні з’явився прецедент, коли за невиконання взятих зобов’язань було накладено штраф на блогера.

Одним із популярних приводів для звернення до суду є питання, пов’язані з коронавірусними обмеженнями. Так, своє право працювати і не щеплюватися збираються відстоювати вчителі.

Теги:
#Суд #Шлюб #Тернопільська область
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