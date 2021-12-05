На юге Украины замечено передвижение военной техники: две машины попали в аварию (видео)

О причинах передвижения военной техники в городе не сообщалось

В двух городах на юге Украины заметили передвижение военной техники. Транспорт передвигался по улицам Одессы и Херсонщины и попал на видео.

Об этом Телеграф сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, на канале "Х***ая Одесса" появилось видео, как колонна военной техники с утра в воскресенье, 5 декабря, едет по улицам города. Судя по кадрам, по городу передвигалась артиллерийская техника: бронетранспортеры, система залпового огня "ГРАД", бронеавтомобили и даже пушки.

Некоторые единицы военной техники были замечены и в Херсонской области. Как сообщил канал "Х***й Херсон", в селе Большие Копани, которое находятся в 40 километрах от Херсона, столкнулись два военных грузовика. Судя по кадрам, одна из них неудачно "догнала" другую. О жертвах и пострадавших речь не шла.

ДТП с военной техникой произошло в селе Большие Копани

О причинах появления военной техники на улицах городов никакой информации не сообщалось. Можно предположить, что военную технику готовят к мероприятиям, посвященным Дню Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря. Как отмечается на официальном сайте Одессы, в этот день запланирована торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Т.Г. Шевченко. Кроме того, состоится награждение лучшей воинской части и лучшего воинского подразделения Одессы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Вооруженные силы Украины будут праздновать 30-ю годовщину — масштабные мероприятия состоятся в шести городах.

Также мы писали, что ЕС выделил 31 миллион евро на оборонные нужды Украины. Ожидается, что они пойдут на медицину, кибербезопасность, инженерную и логистическую технику.