На півдні України помічено рух військової техніки: дві машини потрапили в аварію (відео)
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Про причини пересування військової техніки місто не повідомлялося
У двох містах на півдні України помітили пересування військової техніки. Транспорт пересувався вулицями Одеси та Херсонщини й потрапив на відео.
Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Так, на каналі "Х***ая Одесса" з’явилося відео, як колона військової техніки зранку у неділю, 5 грудня, їде вулицями міста. Судячи з кадрів, містом пересувалася артилерійська техніка: бронетранспортери, система залпового вогню "ГРАД", бронеавтомобілі та навіть гармати.
Деякі одиниці військової техніки помітили й в Херсонській області. Як повідомив канал "Х***й Херсон", у селі Великі Копані, які знаходяться за 40 кілометрів від Херсона, зіткнулися дві військові вантажівки. Судячи з кадрів, одна з них невдало "наздогнала" іншу. Про жертв та постраждалих мови не йшло.
Про причини появи військової техніки на вулицях міст жодної інформації не повідомлялося. Можемо припустити, що військову техніку готують до заходів, присвячених Дню Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Як зазначається на офіційному сайті Одеси, у цей день заплановано урочисту церемонію покладання вінків і квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку. Крім того, відбудеться нагородження кращої військової частини та кращого військового підрозділу Одеси.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як Збройні сили України будуть святкувати 30-ту річницю — масштабні заходи відбудуться у шести містах.
Також ми писали, що ЄС виділив 31 мільйон євро на оборонні потреби України. Очікується, що вони підуть на медицину, кібербезпеку, інженерну та логістичну техніку.
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