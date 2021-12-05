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На півдні України помічено рух військової техніки: дві машини потрапили в аварію (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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У Одесі помітили колону техніки ЗСУ Новина оновлена 05 грудня 2021, 10:06
У Одесі помітили колону техніки ЗСУ

Про причини пересування військової техніки місто не повідомлялося

У двох містах на півдні України помітили пересування військової техніки. Транспорт пересувався вулицями Одеси та Херсонщини й потрапив на відео.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, на каналі "Х***ая Одесса" з’явилося відео, як колона військової техніки зранку у неділю, 5 грудня, їде вулицями міста. Судячи з кадрів, містом пересувалася артилерійська техніка: бронетранспортери, система залпового вогню "ГРАД", бронеавтомобілі та навіть гармати. 

Деякі одиниці військової техніки помітили й в Херсонській області. Як повідомив канал "Х***й Херсон", у селі Великі Копані, які знаходяться за 40 кілометрів від Херсона, зіткнулися дві військові вантажівки. Судячи з кадрів, одна з них невдало "наздогнала" іншу. Про жертв та постраждалих мови не йшло. 

ДТП з військовою технікою сталося у селі Великі Копані
ДТП з військовою технікою сталося у селі Великі Копані

Про причини появи військової техніки на вулицях міст жодної інформації не повідомлялося. Можемо припустити, що військову техніку готують до заходів, присвячених Дню Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Як зазначається на офіційному сайті Одеси, у цей день заплановано урочисту церемонію покладання вінків і квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку. Крім того, відбудеться нагородження кращої військової частини та кращого військового підрозділу Одеси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Збройні сили України будуть святкувати 30-ту річницю — масштабні заходи відбудуться у шести містах.

Також ми писали, що ЄС виділив 31 мільйон євро на оборонні потреби України. Очікується, що вони підуть на медицину, кібербезпеку, інженерну та логістичну техніку.

Теги:
#Одеса #Херсонська область #Військова техніка #ЗСУ #Відео
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