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На шахте в оккупированном Донецке случилась трагедия: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На шахте в Донецке умер горняк Новость обновлена 05 декабря 2021, 13:18
На шахте в Донецке умер горняк

Один из горняков был найден в крайне тяжелом состоянии, реанимация ему не помогла

В оккупированном Донецке на шахте погиб 71-летний горняк. Мужчина не вышел на поверхность, а когда его нашли он был в крайне тяжелом состоянии.

По информации местных Telegram-каналов, трагедия произошла на шахте имени А.А. Скочинского в субботу, 4 декабря. 

Известно, что спасатели получили сигнал о невыходе горняка на поверхность, затем начались поиски мужчины. Работника шахты нашли в очень тяжелом состоянии и принялись проводить реанимационные действия. К сожалению, они не увенчались успехом и на поверхность подняли умершего горняка.

Стоит отметить, что пользователи сети были очень удивлены, что 71-летний мужчина в таком возрасте продолжал работать на шахте. Граждане допускали, что не от хорошей жизни он пошел работать в столь преклонном возрасте.

Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее трагедия произошла на шахте оккупированной Луганщины. Там оборвалась клеть с 25 шахтерами в ней. Без множества погибших не обошлось.

Также "Телеграф" писал о взрыве на шахте "Покровская" в Донецкой области, жертвами которой стали 6 горняков.

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#Шахта #Донецкая область #Смерть #ЧП
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