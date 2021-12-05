На шахте в оккупированном Донецке случилась трагедия: подробности

Один из горняков был найден в крайне тяжелом состоянии, реанимация ему не помогла

В оккупированном Донецке на шахте погиб 71-летний горняк. Мужчина не вышел на поверхность, а когда его нашли он был в крайне тяжелом состоянии.

По информации местных Telegram-каналов, трагедия произошла на шахте имени А.А. Скочинского в субботу, 4 декабря.

Известно, что спасатели получили сигнал о невыходе горняка на поверхность, затем начались поиски мужчины. Работника шахты нашли в очень тяжелом состоянии и принялись проводить реанимационные действия. К сожалению, они не увенчались успехом и на поверхность подняли умершего горняка.

Стоит отметить, что пользователи сети были очень удивлены, что 71-летний мужчина в таком возрасте продолжал работать на шахте. Граждане допускали, что не от хорошей жизни он пошел работать в столь преклонном возрасте.

Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее трагедия произошла на шахте оккупированной Луганщины. Там оборвалась клеть с 25 шахтерами в ней. Без множества погибших не обошлось.

Также "Телеграф" писал о взрыве на шахте "Покровская" в Донецкой области, жертвами которой стали 6 горняков.