На шахті в окупованому Донецьку сталася трагедія: подробиці

Один із гірників був знайдений у вкрай тяжкому стані, реанімація йому не допомогла

В окупованому Донецьку на шахті загинув 71-річний гірник. Чоловік не вийшов на поверхню, а коли його знайшли, він був у вкрай тяжкому стані.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, трагедія сталася на шахті імені О.О. Скочинського у суботу, 4 грудня.

Відомо, що рятувальники отримали сигнал про невихід гірника на поверхню, потім розпочалися пошуки чоловіка. Працівника шахти знайшли у дуже тяжкому стані та почали проводити реанімаційні дії. На жаль, вони не мали успіху і на поверхню підняли померлого гірника.

Варто зазначити, що користувачі мережі дуже здивувалися, що 71-річний чоловік у такому віці продовжував працювати на шахті. Громадяни припускали, що не від хорошого життя він пішов працювати у досить поважному віці.

Варто зазначити, що за кілька місяців до цього трагедія сталася на шахті окупованої Луганщини. Там обірвалась кліть із 25 шахтарями у ній. Без багатьох загиблих не обійшлося.

Також "Телеграф" писав про вибух на шахті "Покровська" у Донецькій області, жертвами якої стали 6 гірників.