"Деньги за поцелуй": в школе Запорожья жестоко избили школьниц и записали буллинг на видео

Очевидцы инцидента отмечают, что причиной избиения стал якобы поцелуй

В Запорожье группа малолетних девушек жестоко избила своих сверстниц, требуя перевести 5 тысяч гривен на карточку. Издевательства, которые очевидцы инцидента снимали на камеру, длились около 15 минут, а затем видео быстро распространились в сети.

По указанному факту правоохранительные органы уже приступили к уголовному производству, о чем во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области.

Предварительно известно, что накануне к полицейским одного из отделений города Запорожья обратились родители пострадавших школьниц и написали заявления об избиении детей на спортивной площадке школы, расположенной в Шевченковском районе.

Девочки, от 14 до 16 лет, прошли судебно-медицинскую экспертизу, квалифицировавшую телесные повреждения двух потерпевших как легкие, еще одно обследование до сих пор продолжается. Местные же СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что у пострадавших девушек серьезные ушибы: перелом носа, повреждение почек и травма глаза.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили лица нападающих, совершивших факт буллинга. Все четверо – подростки в возрасте от 15 до 16 лет.

После обнародования видеозаписи в соцсети представители Шевченковской окружной прокуратуры начали производства по фактам хулиганства и вымогательства.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения девушкам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Теперь им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Напомним, на Волыни учительница избила школьника: преподаватель физики схватила девятиклассника за ухо и ударила его.