"Гроші за поцілунок": у школі Запоріжжя жорстоко побили школярок та записали булінг на відео

Очевидці інциденту зазначають, що причиною побиття став нібито поцілунок

У Запоріжжі група малолітніх дівчат жорстоко побила своїх однолітків, вимагаючи перевести 5 тисяч гривень на картку. Знущання, які очевидці інциденту знімали на камеру, тривали близько 15 хвилин, а потім відео швидко поширилося в мережі.

За вказаним фактом правоохоронні органи вже розпочали кримінальне провадження, про що у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Запорізької області.

Попередньо відомо, що напередодні до поліцейських одного з відділень міста Запоріжжя звернулися батьки постраждалих школярок та написали заяви про побиття дітей на спортивному майданчику школи, розташованому у Шевченківському районі.

Дівчатка, від 14 до 16 років, пройшли судово-медичну експертизу, яка кваліфікувала тілесні ушкодження двох потерпілих як легкі, ще одне обстеження досі триває. Місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначають, що у постраждалих дівчат серйозні забиття: перелом носа, пошкодження нирок і травма ока.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили особи нападаючих, які вчинили факт булінгу. Усі четверо – підлітки, віком від 15 до 16 років.

Після оприлюднення відеозапису в соцмережі представники Шевченківської окружної прокуратури розпочали провадження за фактами хуліганства та вимагання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення дівчатам про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Наразі усім причетним до побиття неповнолітніх може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами і виключно для осіб старше 18 років! З етичних міркувань ми не можемо показати його на сайті, але бажаючі зі стійкою психікою можуть переглянути його за посиланням .

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