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По телу проехались три вагона: в Николаеве девочка-подросток бросилась под поезд (фото 18+)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Поезд "Харьков-Николаев", сбивший ребенка Новость обновлена 09 декабря 2021, 17:17
Поезд "Харьков-Николаев", сбивший ребенка

Увидев девушку, машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно

В Украине продолжаются случаи попыток самоубийства путем прыжков под колеса поездов. Так, в четверг, 9 декабря, на железнодорожном перегоне в городе Николаеве девушка-подросток прыгнула под скоростной поезд, курсирующий по сообщению "Харьков-Николаев".

Как сообщает издание "Новости-N", 17-летняя девушка совершила самоубийство недалеко от станции Кульбакино.

В Николаеве полиция рассматривает факт самогуства 17-летней
В Николаеве полиция рассматривает факт самогуства 17-летней

Предварительно известно, что во время движения машинист пассажирского поезда заметил стоящего рядом с путями человека. Когда локомотив приблизился к девушке, она неожиданно сдвинулась с места и прыгнула прямо под вагон. Мужчина сразу же применил экстренное торможение, однако шансов на спасение у несчастной просто не было: её тело протянуло под тремя вагонами, поэтому травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Труп ребенка протянуло до третьего вагона
Труп ребенка протянуло до третьего вагона

Как установили представители правоохранительных органов, погибшая является жительницей города Николаева, 2004 года рождения.

Причины такого смертельного поступка девушки пока неизвестны. В полиции рассматривают версию самоубийства.

Девушка покончила жизнь самоубийством на железной дороге в Николаеве
Девушка покончила жизнь самоубийством на железной дороге в Николаеве

Также напомним, как "Телеграф" писал о подобном шокирующем случае самоубийства в Харькове, где 15-летняя девочка выпрыгнула из окна на девятом этаже и не выжила.

Теги:
#Самоубийство #Подросток #Потяг #Миколаїв
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