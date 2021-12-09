По телу проехались три вагона: в Николаеве девочка-подросток бросилась под поезд (фото 18+)

Увидев девушку, машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно

В Украине продолжаются случаи попыток самоубийства путем прыжков под колеса поездов. Так, в четверг, 9 декабря, на железнодорожном перегоне в городе Николаеве девушка-подросток прыгнула под скоростной поезд, курсирующий по сообщению "Харьков-Николаев".

Как сообщает издание "Новости-N", 17-летняя девушка совершила самоубийство недалеко от станции Кульбакино.

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Предварительно известно, что во время движения машинист пассажирского поезда заметил стоящего рядом с путями человека. Когда локомотив приблизился к девушке, она неожиданно сдвинулась с места и прыгнула прямо под вагон. Мужчина сразу же применил экстренное торможение, однако шансов на спасение у несчастной просто не было: её тело протянуло под тремя вагонами, поэтому травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Как установили представители правоохранительных органов, погибшая является жительницей города Николаева, 2004 года рождения.

Причины такого смертельного поступка девушки пока неизвестны. В полиции рассматривают версию самоубийства.

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Также напомним, как "Телеграф" писал о подобном шокирующем случае самоубийства в Харькове, где 15-летняя девочка выпрыгнула из окна на девятом этаже и не выжила.