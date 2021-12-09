Тілом проїхалися три вагони: у Миколаєві дівчинка-підліток кинулася під потяг (фото 18+)

Побачивши дівчину машиніст застосував екстрене гальмування, але було вже пізно

В Україні продовжуються випадки спроб самогубства шляхом стрибків під колеса поїздів. Так, у четвер, 9 грудня, на залізничному перегоні у місті Миколаєві дівчина-підліток стрибнула під швидкісний поїзд, який курсує за сполученням "Харків-Миколаїв".

Як повідомляє видання "Новости-N", 17-річна дівчина вчинила самогубство неподалік станції Кульбакине.

У Миколаєві поліція розглядає факт самогуства 17-річною

Попередньо відомо, що під час руху машиніст пасажирського поїзда помітив дитину, яка стояла поряд із коліями. Коли локомотив наблизився до дівчини, вона несподівано зрушила з місця та стрибнула прямо під вагон. Чоловік одразу застосував екстрене гальмування, проте шансів на порятунок у нещасної просто не було — її тіло протягнуло під трьома вагонами, тож травми виявилися несумісними із життям.

Труп дитини протягнуло аж до третього вагона

Як встановили представники правоохоронних органів, загибла є жителькою міста Миколаєва, 2004 року народження.

Причини такого смертельного вчинку дівчини поки що невідомі. У Поліції розглядають версію самогубства.

Дівчина вчинила самогубство на залізниці у Миколаєві

Також нагадаємо, як "Телеграф" писав про подібний шокуючий випадок самогубства у Харкові, де 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна на девʼятому поверсі та не вижила.