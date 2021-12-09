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Тілом проїхалися три вагони: у Миколаєві дівчинка-підліток кинулася під потяг (фото 18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Потяг "Харків-Миколаїв", який збив дитину Новина оновлена 10 грудня 2021, 12:47
Потяг "Харків-Миколаїв", який збив дитину

Побачивши дівчину машиніст застосував екстрене гальмування, але було вже пізно

В Україні продовжуються випадки спроб самогубства шляхом стрибків під колеса поїздів. Так, у четвер, 9 грудня, на залізничному перегоні у місті Миколаєві дівчина-підліток стрибнула під швидкісний поїзд, який курсує за сполученням "Харків-Миколаїв".

Як повідомляє видання "Новости-N", 17-річна дівчина вчинила самогубство неподалік станції Кульбакине.

У Миколаєві поліція розглядає факт самогуства 17-річною
У Миколаєві поліція розглядає факт самогуства 17-річною

Попередньо відомо, що під час руху машиніст пасажирського поїзда помітив дитину, яка стояла поряд із коліями. Коли локомотив наблизився до дівчини, вона несподівано зрушила з місця та стрибнула прямо під вагон. Чоловік одразу застосував екстрене гальмування, проте шансів на порятунок у нещасної просто не було — її тіло протягнуло під трьома вагонами, тож травми виявилися несумісними із життям.

Труп дитини протягнуло аж до третього вагона
Труп дитини протягнуло аж до третього вагона

Як встановили представники правоохоронних органів, загибла є жителькою міста Миколаєва, 2004 року народження.

Причини такого смертельного вчинку дівчини поки що невідомі. У Поліції розглядають версію самогубства.

Дівчина вчинила самогубство на залізниці у Миколаєві
Дівчина вчинила самогубство на залізниці у Миколаєві

Також нагадаємо, як "Телеграф" писав про подібний шокуючий випадок самогубства у Харкові, де 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна на девʼятому поверсі та не вижила.

Теги:
#Самогубство #Підліток #Потяг #Миколаїв
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