Укр

Катастрофа может произойти в любой момент: Донбасс назвали "миной замедленного действия"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Затопленная шахта
Затопленная шахта

По словам экс-заместителя главы ТКГ, Донбасс необходимо признать зоной гуманитарно-экологической катастрофы

Территория Донбасса является бомбой замедленного действия из-за состояния шахт, которые сейчас не контролируются украинской стороной. Все из-за того, что практически на каждой третьей шахте прекратили откачку воды и она в любой момент может уйти в реки.

Об этом заявил бывший замглавы ТКГ по Донбассу и первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в эксклюзивном интервью "Телеграфу"

По его словам, огромные объемы шахтной воды могут выйти из шахт в момент, когда случится посадка основной кровли или проседания поверхности. Эта вода являет собой растворы солей и содержит радиоактивные элементы и эта смесь может устремится в сторону Северского Донца и рек Приазовья, что приведет к катастрофе, поскольку питьевая вода будет заражена и миллионы людей могут остаться без нее.

"Экологическая катастрофа угрожает Приазовским курортным зонам, Причерноморью, а там и до Средиземного моря недалеко. Несчастье может случиться в любую минуту. Времени для его предотвращения не дано, необходимо немедленно организовать откачку шахтной воды и взять под контроль состояние водозаборов", — заявил Фокин.

Первый премьер-министр просит воспринимать его слова как предупреждение, а дабы предотвратить экологическую катастрофу на Донбассе советует немедленно создать группу специалистов, которые смогли бы организовать откачку воды из шахт.

Кроме того, Фокин говорит, что Донбасс необходимо признать зоной гуманитарно — экологической катастрофы и разработать по нему две программы:

  • программу минимум, чтобы за 2-3 месяца улучшить состояние водопроводов и водоотстойников;
  • и максимум — согласно которой можно будет построить водогон от Каховского водохранилища до Мариуполя.

Напомним, что Витольд Фокин озвучил еще несколько моментов в отношении Донбасса. В частности, политик считает, что заводы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей восстановить не удастся, однако даже при этом есть варианты, как не оставить регионы пустошью. Также Фокин заявил о необходимости всеобщей амнистии на Востоке Украины.

Теги:
#Шахта #Донбасс #Экологическая катастрофа #Витольд Фокин
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