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Катастрофа може статися будь-якої миті: Донбас назвали "міною уповільненої дії"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Затоплена шахта
Затоплена шахта

За словами ексзаступника голови ТКГ, Донбас слід визнати зоною гуманітарно-екологічної катастрофи

Територія Донбасу є бомбою уповільненої дії через стан шахт, які наразі не контролюються українською стороною. Все через те, що практично на кожній третій шахті припинили відкачування води й вона будь-якої миті може піти у річки.

Про це заявив колишній заступник голови ТКГ з Донбасу та перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, величезні обсяги шахтної води можуть вийти з шахт у момент, коли відбудеться посадка основної покрівлі або просідання поверхні. Ця вода є розчинами солей і містить радіоактивні елементи й ця суміш може спрямуватись у бік Сіверського Дінця та річок Приазов’я, що призведе до катастрофи, оскільки питна вода буде заражена і мільйони людей можуть залишитися без неї.

"Екологічна катастрофа загрожує Приазовським курортним зонам, Причорномор’ю, а там і до Середземного моря недалеко. Нещастя може статися будь-якої хвилини. Часу для його запобігання не дано, необхідно негайно організувати відкачування шахтної води та взяти під контроль стан водозаборів", — заявив Фокін.

Перший прем’єр-міністр просить сприймати його слова як попередження, а щоб запобігти екологічній катастрофі на Донбасі, радить негайно створити групу фахівців, які змогли б організувати відкачування води з шахт.

Крім того, Фокін каже, що Донбас необхідно визнати зоною гуманітарно-екологічної катастрофи й розробити по ньому дві програми:

  • програму мінімум, щоб за 2-3 місяці покращити стан водопроводів та водовідстійників;
  • і максимум — згідно з якою можна буде побудувати водогін від Каховського водосховища до Маріуполя.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін озвучив ще кілька моментів щодо Донбасу. Зокрема, політик вважає, що заводи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей відновити не вдасться, однак навіть попри це є варіанти, як не залишити регіони пусткою. Також Фокін заявив про необхідність загальної амністії на Сході України.

Теги:
#Шахта #Донбас #Екологічна катастрофа #Вітольд Фокін
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