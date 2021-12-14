В Ивано-Франковской области поезд сбил авто с людьми: есть погибшие (фото, видео)

На месте погибли мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле

В Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде села Угринов пассажирский поезд раздавил легковой автомобиль. Транспортное средство смяло до неузнаваемости, а водитель и пассажирка погибли на месте.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла около 23:32 13 декабря на железнодорожной станции Угринов Ивано-Франковского района.

ДТП произошло на железнодорожной станции Угринов

Доставать тела погибших из полностью изуродованного автомобиля пришлось спасателям с помощью гидроинструмента. Выяснилось, что в аварии погибли мужчина и женщина.

Местное издание "Галка" сообщило, что поезд под номером 749/8 сообщением Киев — Ивано-Франковск ехал со стороны Клузова в направлении Франковска, когда на путях появился ВАЗ. По предварительной информации, водитель легковушки проигнорировал сигнал запрета и выехал на путь прямо под поезд.

В трагическом ДТП погибли 29-летний мужчина и 36-летняя женщина. Судя по опубликованным фото, шансов выжить у них почти не было, ведь автомобиль смяло под колесами поезда практически полностью.

Следует отметить, что о задержке движения пассажирских поездов пресс-служба "Укрзализныци" не сообщала.

Видео инцидента можно посмотреть (строго 18+) в Telegram-канале Телеграфа. На кадрах спасатели извлекают изуродованные тела из разрушенного автомобиля.

Напомним, что неприятные инциденты на железной дороге случаются довольно часто, однако не во всех случаях виноваты водители авто. Так, в городе Боярка Киевской области десятки автомобилей почти на час застряли на переезде через железнодорожника. А в Харькове под пассажирским поездом чуть не погибла депутатка, выехавшая на рельсы во время запретного сигнала.