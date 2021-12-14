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На Івано-Франківщині поїзд збив авто з людьми: є загиблі (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Угринові поїзд повністю розчавив легковик Новина оновлена 14 грудня 2021, 08:06
В Угринові поїзд повністю розчавив легковик

На місці загинули чоловік та жінка, які знаходилися у легковому автомобілі

У Івано-Франківській області на залізничному переїзді села Угринів пасажирський потяг розчавив легковий автомобіль. Транспортний засіб зім’яло до невпізнаваності, а водій та пасажирка загинули на місці.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася близько 23:32 години 13 грудня на залізничній станції Угринів Івано-Франківського району.

ДТП сталася на залізничній станції Угринів
ДТП сталася на залізничній станції Угринів

Діставати тіла загиблих з повністю понівеченого автомобіля довелося рятувальникам за допомогою гідроінструменту. З’ясувалося, що в аварії загинули чоловік та жінка.

Місцеве видання "Галка" повідомило, що поїзд під номером 749/8 сполученням Київ — Івано-Франківськ їхав зі сторони Клузова у напрямку Франківська, коли на коліях з’явився ВАЗ. За попередньою інформацією, водій легковика проігнорував сигнал заборони та виїхав на колію прямо під поїзд.

У трагічній ДТП загинули 29-річний чоловік і 36-річна жінка. Судячи з опублікованих фото, шансів вижити у них майже не було, адже автомобіль розтрощило під колесами потяга вщент.

Варто зазначити, що про затримку руху пасажирських поїздів пресслужба "Укрзалізниці" не повідомляла.

Відео інциденту можна подивитися (суворо 18+) у Telegram-каналі "Телеграфу". На кадрах рятувальники дістають понівечені тіла зі зруйнованого автомобіля.

Нагадаємо, що трагічні ситуації на залізниці трапляються досить часто, однак не у всіх випадках винні водії авто. Так, у місті Боярка Київської області десятки автомобілів майже на годину застрягли на переїзді через залізничника. А у Харкові під пасажирським потягом ледь не загинула депутатка, яка виїхала на колію під час забороненого сигналу. 

Теги:
#ДТП #Легковик #Івано-Франківська область #Смерть #Пасажирський поїзд
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