В Черновцах собрали экстренное совещание из-за "вышки 5G": что известно

Панику в микрорайоне Черновцов вызвали вышки для усиления мобильной связи одного из украинских операторов

В Черновцах жители одного из микрорайонов заподозрили установку "вышки 5G" на территории двора и собрали из-за этого срочное совещание. В компании, устанавливавшей конструкции связи, готовы вызвать медиков.

Как сообщает издание "Молодой Буковинец", новую конструкцию странной формы заметили жители домов на пересечении улиц Комарова и Героев Майдана. Сооружения очень ужаснули людей и даже заставили провести собрание. Судя по объявлениям на домах, темой обсуждений должны были стать "вышки 5G".

В сообщении писали, что совещание будет касаться "вышек 5G"

Между тем, выяснилось, что установленные конструкции не имеют никакого отношения к технологиям 5G, а поставила их компания Vodafone как базовую станцию мобильной связи и интернета.

В компании убеждают, что оборудование не несет никакого вреда для здоровья людей, а в случае запуска этой станции будут только ничтожные уровни электромобильного поля, ведь антенны имеют малый коэффициент усиления. Станция будет работать исключительно для мобильных абонентов и качество связи в этих дворах должно существенно улучшиться.

Однако, чтобы успокоить граждан, в компании готовы пригласить независимых экспертов и медиков, которые скажут, безопасно ли излучение от этих сооружений.

Вышки мобильного оператора восприняли за 5G

Новая конструкция во дворе изрядно напугала местных жителей

Следует отметить, что борцов с "вышками 5G" хватает не только в Украине, но и в соседних государствах. В частности, в России жители села снесли установленную вышку сотовой связи из-за страха 5G-излучения. А в Чехии по этой же причине мужчина повредил девять "вышек"-передатчиков местных мобильных операторов и лишил тысячи людей связи.