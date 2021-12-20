Укр

В Черновцах собрали экстренное совещание из-за "вышки 5G": что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вышки связи появились на улице Комарова в Черновцах и испугали местных
Вышки связи появились на улице Комарова в Черновцах и испугали местных

Панику в микрорайоне Черновцов вызвали вышки для усиления мобильной связи одного из украинских операторов

В Черновцах жители одного из микрорайонов заподозрили установку "вышки 5G" на территории двора и собрали из-за этого срочное совещание. В компании, устанавливавшей конструкции связи, готовы вызвать медиков.

Как сообщает издание "Молодой Буковинец", новую конструкцию странной формы заметили жители домов на пересечении улиц Комарова и Героев Майдана. Сооружения очень ужаснули людей и даже заставили провести собрание. Судя по объявлениям на домах, темой обсуждений должны были стать "вышки 5G".

В сообщении писали, что совещание будет касаться "вышек 5G"
В сообщении писали, что совещание будет касаться "вышек 5G"

Между тем, выяснилось, что установленные конструкции не имеют никакого отношения к технологиям 5G, а поставила их компания Vodafone как базовую станцию мобильной связи и интернета.

В компании убеждают, что оборудование не несет никакого вреда для здоровья людей, а в случае запуска этой станции будут только ничтожные уровни электромобильного поля, ведь антенны имеют малый коэффициент усиления. Станция будет работать исключительно для мобильных абонентов и качество связи в этих дворах должно существенно улучшиться.

Однако, чтобы успокоить граждан, в компании готовы пригласить независимых экспертов и медиков, которые скажут, безопасно ли излучение от этих сооружений.

Вышки мобильного оператора восприняли за 5G
Вышки мобильного оператора восприняли за 5G
Новая конструкция во дворе изрядно напугала местных жителей
Новая конструкция во дворе изрядно напугала местных жителей

Следует отметить, что борцов с "вышками 5G" хватает не только в Украине, но и в соседних государствах. В частности, в России жители села снесли установленную вышку сотовой связи из-за страха 5G-излучения. А в Чехии по этой же причине мужчина повредил девять "вышек"-передатчиков местных мобильных операторов и лишил тысячи людей связи.

Теги:
#Черновцы #Связь #Вышки #5G
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