У Чернівцях зібрали екстрену нараду через "вишки 5G": що відомо

Паніку у мікрорайоні Чернівців спричинили вишки для підсилення мобільного зв'язку одного з українських операторів

У Чернівцях жителі одного з мікрорайонів запідозрили встановлення "вишки 5G" на території подвір’я та зібрали через це термінову нараду. У компанії, яка встановлювала конструкції зв’язку, готові викликати медиків.

Як повідомляє видання "Молодий Буковинець", нову конструкцію дивної форми помітили жителі будинків на розі вулиць Комарова і Героїв Майдану. Споруди неабияк нажахали людей та навіть змусили провести збори. Судячи з оголошень на будинках, темою обговорень мали стати "вишки 5G".

У оголошення писали, що нарада буде стосувати "вишок 5G"

Тим часом з’ясувалося, що встановлені конструкції не мають жодного відношення до технологій 5G, а вставила їх компанія Vodafone як базову станцію мобільного зв’язку та інтернету.

У компанії переконують, що обладнання не несе жодної шкоди для здоров’я людей, а у разі запуску цієї станції будуть лише мізерні рівні електромобільного поля, адже антени мають малий коефіцієнт підсилення. Станція буде працювати виключно для мобільних абонентів і якість зв’язку у цих дворах має суттєво покращитися.

Однак, щоб заспокоїти громадян, у компанії готові запросити незалежних експертів та медиків, які скажуть, чи безпечним є випромінювання від цих споруд.

Вийшли мобільного оператора сприйняли за 5G

Нова конструкція у дворі неабияк налякала місцевих жителів

Варто зазначити, що борців з "вишками 5G" вистачає не лише в Україні, а й в сусідніх державах. Зокрема, у Росії жителі села знесли встановлену вишку стільникового звʼязку через страх 5G-випромінювання. А в Чехії з цієї ж причини чоловік пошкодив дев’ять "вишок"-передавачів місцевих мобільних операторів та позбавив тисячі людей зв’язку.